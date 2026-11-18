Un tren de marfă cu o lungime impresionantă de peste 7,6 kilometri, alcătuit din 696 de vagoane și tractat de 12 locomotive, a circulat în Africa de Sud și ar putea stabili un nou record mondial. Garnitura a fost atât de lungă încât șoferii surprinși la o trecere la nivel cu calea ferată ar fi trebuit să aștepte aproape 15 minute până la trecerea întregului tren. Deși vagoanele nu transportau marfă, greutatea totală a ajuns la aproape 16.000 de tone.

Cel mai lung tren din lume a pornit la drum Foto: Pexels

Performanța a fost anunțată de Transnet Freight Rail, compania feroviară din Africa de Sud, care a început procedurile pentru recunoașterea oficială a recordului, relatează CNN.

Trenul a avut o lungime exactă de 7.602 metri și a plecat pe 17 octombrie din portul Saldanha, situat pe coasta de vest a Africii de Sud. Garnitura a parcurs 782 de kilometri pe o rută feroviară destinată transportului de minereu de fier, ajungând în ziua următoare la exploatările miniere din provincia Northern Cape.

Africa de Sud ar putea recupera recordul mondial

Dacă tentativa va fi validată, Africa de Sud va reveni în posesia unui record pe care l-a deținut în trecut. În 2001, compania australiană BHP Iron Ore a reușit să pună în circulație un tren de 7,35 kilometri, alcătuit din 682 de vagoane. Garnitura a parcurs atunci 275 de kilometri în vestul Australiei.

Înaintea performanței australienilor, recordul aparținea companiei sud-africane Spoornet. În 1989, aceasta a operat un tren de aproximativ 7,2 kilometri, care a parcurs în 27 de ore distanța de 861 de kilometri dintre Sishen și Saldanha.

În urma reușitei din 2001, Australia a preluat primul loc, iar recordul său figurează în continuare în Guinness World Records.

Reprezentanții Transnet Freight Rail au confirmat pentru CNN că au contactat organizația Guinness World Records pentru evaluarea noii performanțe. Totuși, procesul de omologare ar putea întâmpina dificultăți. Compania a solicitat recunoașterea recordului după efectuarea călătoriei, în timp ce regulile Guinness impun depunerea cererii înainte de tentativa propriu-zisă.

Oficialii sud-africani au precizat că obiectivul principal al experimentului nu a fost obținerea unui record mondial, ci verificarea posibilității de a utiliza trenuri de marfă mult mai lungi decât cele obișnuite.

„Deși stabilirea unui record mondial este o realizare importantă, adevărata valoare constă în cunoștințele tehnice și experiența practică dobândite în urma acestui exercițiu”, a declarat Russell Baatjies, directorul general al Transnet Freight Rail.

Acesta a explicat că rezultatele testului vor contribui la optimizarea transportului feroviar de marfă și la identificarea unor soluții tehnice noi.

Cum a fost pus în mișcare trenul de 7,6 kilometri. De ce au fost necesare 12 locomotive

Pregătirea unei garnituri de asemenea dimensiuni a reprezentat o provocare majoră pentru ingineri. Trenul experimental a avut o lungime de două ori mai mare decât cea a garniturilor utilizate în mod obișnuit pe această rută. În prezent, compania operează trenuri formate din 348 de vagoane, care pot transporta până la 34.800 de tone de minereu de fier într-o singură cursă.

Deși tehnologia permite realizarea unor garnituri tot mai lungi și mai grele, controlul acestora presupune dificultăți importante. În timpul accelerării și frânării, forțele exercitate între locomotive și vagoane pot deveni foarte mari, existând riscul deteriorării roților și șinelor. Un studiu publicat în 2025 a evidențiat aceste probleme, în special în cazul trenurilor de marfă cu dimensiuni neobișnuite.

Pentru a evita incidentele, toate cele 696 de vagoane au fost verificate înainte de plecare, inclusiv în ceea ce privește funcționarea sistemelor de frânare. Cum spațiul din depou nu permitea asamblarea unei garnituri atât de lungi, operațiunea a fost realizată direct pe linia principală. Trenul a fost format din trei grupuri, fiecare având câte 232 de vagoane.

Vagoanele au circulat fără încărcătură, pentru ca greutatea totală să fie redusă și testul să se desfășoare în condiții cât mai sigure. Chiar și în aceste condiții, garnitura cântărea 15.830 de tone, iar gestionarea forțelor de tracțiune și frânare a reprezentat una dintre cele mai dificile etape.

Soluția tehnică a constat în utilizarea a 12 locomotive electrice și diesel-electrice, poziționate în mai multe puncte ale trenului, nu doar în partea din față. Acestea au fost conectate printr-un sistem de comandă radio, denumit Radio Distributed Power, care permite coordonarea simultană a accelerării și frânării.

Prin această metodă, forța necesară deplasării a fost distribuită de-a lungul întregii garnituri, reducând presiunea asupra vagoanelor și a sistemelor de cuplare.

O altă problemă: infrastructura feroviară nu era pregătită pentru un asemenea tren

Pe parcursul traseului, echipele s-au confruntat și cu o dificultate legată de infrastructură. Linia ferată dispune de 19 secțiuni paralele, unde trenurile se pot retrage pentru a permite trecerea altor garnituri. Niciuna dintre acestea nu avea însă o lungime suficientă pentru trenul de 7,6 kilometri.

Pentru ca deplasarea să se desfășoare fără incidente, mecanicii, specialiștii în infrastructură și echipele care coordonează traficul feroviar au menținut permanent legătura. Astfel, au reușit să gestioneze circulația trenului pe întreaga distanță, fără perturbări majore pentru celelalte garnituri.

În prezent, Transnet Freight Rail analizează datele și informațiile tehnice obținute în urma experimentului. Importanța acestei rute este una majoră pentru economia țării: anul trecut, pe linia respectivă au fost transportate peste 52 de milioane de tone de minereu de fier, unul dintre principalele produse de export ale Africii de Sud.

Garnitura de 696 de vagoane nu va fi folosită în transportul feroviar obișnuit. Compania dorește însă să afle dacă o asemenea soluție ar putea fi utilă în situații speciale, precum întreruperile majore ale traficului sau apariția unor defecțiuni tehnice care afectează transportul.

„Nu va fi luată nicio decizie privind utilizarea pe viitor până când evaluarea tehnică și operațională nu va fi finalizată”, a transmis Transnet Freight Rail.