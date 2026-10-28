 Tragedie feroviară în Spania: cel puțin 39 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. Ce spune un supraviețuitor
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VideoTragedie feroviară în Spania: cel puțin 39 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. Ce spune un supraviețuitor

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Tragedie mare în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Sunt cel puțin 39 de morți. Incidentul a avut loc între orașele Mora și Orgaz, la sud de Madrid. În accident au fost implicate un tren de mare viteză Renfe și un tren Iryo care călătorea de la Madrid la Sevilla.

Accident feroviar în Spania, cu zeci de victime.
Accident feroviar în Spania, cu zeci de victime. Foto: X

Peste 500 de persoane implicate

Trenurile s-au ciocnit în această dimineață, iar autoritățile încă lucrează la caz. Este posibil ca numărul victimelor să fie în creștere. Purtătoarea de cuvânt a provinciei Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a relatat că la bordul trenului Renfe se aflau 397 de pasageri, iar în Iryo 147 de persoane, dar și un bebeluș În total, au fost implicați 544 de pasageri.

Potrivit The Independent, cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în această dimineață, după ce două trenuri de mare viteză din Spania s-au ciocnit în apropierea gării Urda, din Toledo.

Aproape 100 de salvatori sunt implicați în misiune

În același timp, Guvernul se teme că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce verificările de la fața locului avansează. Serviciul de urgență 112 a indicat că la locul accidentului au fost detașați ofițeri ai Gărzii Civile, pompieri de la Consorțiul Provincial Toledo și Ciudad Real, voluntari de la grupurile de Protecție Civilă și resurse sanitare de la Serviciul de Sănătate Castilla-La Mancha, scrie elpais.com.

Mai mult decât atât, Consiliul Local Madrid oferă asistență în intervenția la accidentul feroviar de la Urda cu șapte autospeciale de pompieri, inclusiv două vehicule specializate pentru victime multiple. De asemenea, trimite 16 ambulanțe, în total fiind aproape 100 de salvatori care se implică în acest incident.

Serviciile de urgență au trimis trei elicoptere medicale și au alertat spitalele din Toledo și Alcázar de San Juan. Purtătorul de cuvânt Padilla a declarat că situația „se va înrăutăți în ceea ce privește numărul de persoane afectate”.

Premierul spaniol Sánchez se declară șocat

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că este „șocat de gravul accident feroviar de la Toledo”. Sánchez și alți politicieni spanioli și-au anulat astăzi toate angajamentele publice, inclusiv campania electorală pentru alegerile parlamentare de luna viitoare.

„Rămân în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele provinciei Castilla-La Mancha”, a declarat Sánchez la X, adăugând că serviciile de urgență lucrează la fața locului „pentru a-i ajuta pe cei afectați și a le asigura siguranța, în coordonare cu toate administrațiile implicate”.

Un supraviețuitor a povestit prin ce a trecut

Jesús Jerónimo, în vârstă de 54 de ani, a supraviețuit coliziunii. Acesta se afla în vagonul doi al trenului de mare viteză AVE, spre Sevilla, unde se deplasa adesea la întâlniri de lucru în calitate de consultant medical.

„Lucram la laptop când am simțit că s-a accelerat foarte puternic și apoi m-am izbit de scaunul din fața mea. Oamenii au fost aruncați din tren. Am crezut că am deraiat. Apoi, încetul cu încetul, am ieșit și am văzut că trenul nostru era înclinat. Erau mulți răniți și mulți oameni zdruncinați. Am văzut hârtii pe podea și un copil care era bine. Chiar acum, ajutam serviciile de urgență, ținând pungi de perfuzie cu mâinile... Pompierii, însă, lucrează la secțiunea cea mai avariată a trenului” a povestit Jerónimo, potrivit sursei menționate.

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