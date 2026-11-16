Scandal pe TikTok după ce o tânără a criticat un obicei din sensul giratoriu. „Toți marii șoferi ai României mi-au sărit în cap”. Ce spune Poliția

O discuție aparent banală despre regulile de circulație a împărțit șoferii din România în două tabere. O tânără cunoscută pe TikTok drept Jinxy a criticat conducătorii auto care semnalizează stânga atunci când intră într-un sens giratoriu, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Sute de persoane au comentat videoclipurile sale, unele susținându-i punctul de vedere, altele contestându-l vehement. Dezbaterea a ajuns inclusiv la jigniri și remarci sexiste, motiv pentru care tânăra a revenit cu un mesaj în care a prezentat explicațiile unui polițist din cadrul Poliției Române.

Scandal pe TikTok după ce o tânără a criticat un obicei din sensul giratoriu

De ce îi deranjează pe unii șoferi semnalizarea stânga la intrarea în sensul giratoriu

Foto: Adevărul

Totul a pornit de la o postare în care Jinxy a atras atenția asupra unui comportament pe care îl consideră inutil și chiar derutant pentru ceilalți participanți la trafic: folosirea semnalizării stânga la intrarea în sensul giratoriu.

Tânăra susține că șoferii ar trebui să acorde mai multă atenție semnalizării la părăsirea intersecției, mai ales atunci când indicatorul rămâne activ și poate crea confuzie în rândul celor care așteaptă să intre în sens.

„De ce semnalizați intrarea în sens? Știm că intri în sens. Așa-i drumul. E un sens în mijlocul drumului. Și dacă totuși insiști să ne anunți că te învârți în cerc, semnalizează naibii când ieși, că tu ieși cu stânga pusă. Asta e una dintre cele mai mari frustrări ale mele în trafic. Nu înțeleg oamenii care semnalizează stânga în sens”, a spus Jinxy, citată de Adevărul.

Clipul a devenit rapid subiect de discuție, adunând sute de comentarii. Printre cei care au reacționat s-au numărat șoferi convinși că semnalizarea stânga este utilă pentru anticiparea traseului celorlalte mașini.

„Doamnă, pentru siguranța mea și pentru siguranța dumneavoastră, eu semnalizez și intrarea, și ieșirea!”, a scris o utilizatoare.

Alți conducători auto au spus că așa au fost instruiți în timpul școlii de șoferi și că au păstrat acest obicei după obținerea permisului.

„La școală așa ne-a învățat: semnal înainte de intrarea în sens, apoi la jumătatea sensului semnal de ieșire”, a comentat o femeie.

Un alt participant la discuție a făcut diferența între obligația de a indica ieșirea și avantajele pe care le-ar avea semnalizarea stânga pentru cei care așteaptă să intre în intersecție.

„Semnalizarea dreapta la părăsirea sensului giratoriu este obligatorie. Semnalizarea stânga se face la schimbarea benzilor de circulație. Dar șoferii cu vechime știu cât de mult ajută și semnalizarea stânga pentru cei care vor să intre în sens”, a susținut acesta.

Tânăra a fost jignită după ce și-a exprimat opinia: „Au ajuns femeile să dea sfaturi despre condus”

Discuția nu s-a limitat la argumente despre regulile de circulație. O parte dintre utilizatori au ales să o atace personal pe Jinxy, iar unele comentarii au făcut referire directă la faptul că este femeie.

„Au ajuns femeile să dea sfaturi despre condus. Hai la bucătărie, ușurel”, i-a transmis un bărbat.

Un alt utilizator a ironizat mesajul tinerei, în loc să răspundă argumentelor sale.

„Semnalizăm ca să te miri tu, că acum, sincer, dacă nu se mai semnaliza, tu nu te mai mirai”, a comentat acesta.

Au existat și șoferi care au invocat configurația unor intersecții pentru a-și susține punctul de vedere. Un utilizator a dat exemplul sensurilor giratorii foarte mici din Buzău, unde, în opinia sa, semnalizarea stânga ar putea preveni accidentele.

„Fata mea… aberezi! Îți arăt în Buzău poate zece sensuri giratorii care au fix un metru diametru. Dacă vrei să ieși pe a treia ieșire, adică vrei să îți schimbi direcția de deplasare cu 90 de grade, și nu semnalizezi stânga când intri în sens, cel ce îți vine din față va crede că te duci înainte și va intra în sens. Și tu îl vei lovi. La un giratoriu cu diametrul de 20 de metri este altceva. La un giratoriu mic, prin care poți trece fără să îți modifici direcția… dacă nu semnalizezi stânga când vrei să ieși pe a treia ieșire… faci accident”, a susținut acesta.

Un alt șofer a explicat că folosește semnalizarea la intrarea în intersecție pentru că așa a deprins regulile în timpul pregătirii pentru permis.

„Ce vrei, dacă așa am fost învățat? Măcar semnalizez și fiecare ieșire”, a explicat acesta.

Jinxy a revenit cu explicațiile Poliției Române după valul de critici

La o zi după prima postare, tânăra a publicat un nou videoclip în care a vorbit despre reacțiile primite. Aceasta a spus că numeroși utilizatori au insultat-o și i-au contestat opiniile, fără să țină cont de argumentele prezentate.

„Am făcut ieri acest video: «De ce semnalizați intrarea în sens? Știm că intri în sens». Și toți marii șoferi ai României mi-au sărit în cap că sunt proastă, că sunt femeie, că sunt idioată, să-mi predau permisul de conducere și așa mai departe. Nu vreți să știți ce-i în comentarii”, a afirmat tânăra.

Pentru a-și susține poziția, Jinxy a inclus în videoclip un fragment dintr-o explicație publicată pe pagina de TikTok a Poliției Române. Mesajul polițistului aborda tocmai controversa privind semnalizarea la intrarea în sensul giratoriu.

Înainte de prezentarea explicației, tânăra a făcut referire ironic la atacurile primite în mediul online.

„Înțeleg că nu vreți să auziți de la mine pentru că sunt femeie și aproape blondă. Hai să ascultăm de la domnul polițist de pe pagina de TikTok a Poliției Române”, a adăugat ea.

Ulterior, Jinxy a criticat și modul în care unii instructori auto le-ar prezenta cursanților regulile de semnalizare în intersecțiile cu sens giratoriu.

„Înțeleg că foarte mulți instructori încă zic la orele de condus că trebuie să semnalizezi stânga când intri în sens. Este greșit. Sunt instructori care nu au mai citit nici ei legea sau nu mai sunt la curent absolut deloc cu ce se întâmplă și cu modificările”, a susținut aceasta.

Tânăra a explicat și de ce consideră important ca semnalizarea să fie făcută înainte de executarea unei manevre, astfel încât ceilalți șoferi să poată anticipa intențiile celui aflat la volan.

„Semnalizatul este ca să-ți arăți intenția de a face o schimbare în direcția ta de mers, da? Adică intenția trebuie să ne-o arăți înainte să faci acțiunea. Semnalizezi, te asiguri, te muți. Nu te muți, semnalizezi, te asiguri, când o fi”, a spus Jinxy.

Ce spun șoferii despre semnalizarea stânga în giratoriu

Nici cel de-al doilea videoclip nu a pus capăt controverselor. Dimpotrivă, utilizatorii au continuat să-și expună argumentele, iar discuția a scos la iveală diferențele dintre regulile învățate la școala de șoferi și obiceiurile păstrate ulterior în trafic.

Un utilizator care a susținut-o pe Jinxy a ironizat practica semnalizării stânga la intrarea în sens, comparând-o cu alte situații de conducere.

„Cei care semnalizează intrarea în sens, semnalizați și când intrați în curbe, pe șosea?”, a întrebat acesta.

De cealaltă parte, unii șoferi au spus că folosesc semnalizarea stânga pentru a le oferi informații suplimentare celor care așteaptă la intrarea în intersecție.

„Semnalizăm din bun-simț și pentru a ajuta. Dacă eu văd semnalizarea, văd, din timp, că NU ieși la prima ieșire. Semnalizăm la ieșire ȘI pentru că legea o impune”, a scris o femeie.

Alți participanți la discuție au atras atenția că semnalizarea stânga poate transmite un mesaj greșit și îi poate determina pe șoferii din sens opus să oprească inutil.

„Nu mă ajuți, chiar mă încurci dacă tu semnalizezi stânga și, de fapt, mergi înainte. Eu, venind din sens opus, mă faci să opresc degeaba, crezând că faci stânga”, a afirmat un utilizator.

Pentru unii conducători auto, semnalizarea stânga a devenit un reflex format în ani de condus, chiar dacă între timp au ajuns să pună sub semnul întrebării utilitatea acestei practici.

„Pentru că așa am învățat la școala de șoferi și fac asta de peste 11 ani și îmi vine greu să îmi scot asta din sistem. Încerc uneori să nu o fac, mai ales dacă practic merg drept, dar e ca un automatism”, a explicat o utilizatoare.

Poliția Română explică regulile: când trebuie folosit semnalizatorul în sensul giratoriu

Dincolo de opiniile exprimate pe rețelele sociale, explicația prezentată de Jinxy face trimitere la articolul 54 din Codul Rutier, care stabilește obligația conducătorilor auto de a semnaliza schimbarea direcției de mers.

Potrivit polițistului din videoclipul publicat de Poliția Română, simpla intrare în sensul giratoriu nu reprezintă o schimbare a direcției de deplasare care să impună semnalizarea stânga.

„De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers. La intrarea în sensul giratoriu nu schimbăm direcția de mers. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu”, afirma polițistul.

Acesta a explicat și de ce semnalizarea stânga poate produce confuzie. În anumite situații, indicatorul poate reveni automat în poziția neutră, iar șoferul poate omite ulterior să semnalizeze corect ieșirea din intersecție.

Polițistul a precizat că semnalizarea trebuie utilizată atunci când conducătorul auto schimbă banda de circulație în interiorul giratoriului și atunci când se pregătește să părăsească intersecția.

„Din contră, acest lucru poate mai mult să îi încurce, deoarece semnalizatorul poate reveni pe poziția neutră în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta. În interiorul sensului giratoriu semnalizăm schimbarea benzii și ieșirea din acesta. Din timp, ne vom asigura, vom semnaliza dreapta și ne vom încadra pe banda 1, între penultima ieșire și cea dorită. Este de înțeles că, dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire. Dacă nu semnalizăm, ne continuăm deplasarea până la următoarea ieșire”, a transmis polițistul.

Astfel, controversa pornită de la videoclipul unei tinere de pe TikTok a readus în atenție o regulă importantă pentru siguranța rutieră: ceilalți participanți la trafic trebuie informați corect despre manevrele pe care urmează să le facă un șofer, iar semnalizarea trebuie folosită la momentul potrivit.