 Ai grijă dacă mergi cu mașina în această țară! Poți primi amendă dacă lași motorul pornit sau te plimbi inutil prin oraș
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Ai grijă dacă mergi cu mașina în această țară! Poți primi amendă dacă lași motorul pornit sau te plimbi inutil prin oraș

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Șoferii care ajung în Germania trebuie să fie atenți la o serie de reguli rutiere mai puțin obișnuite pentru cei veniți din alte țări. Printre acestea se numără interdicția de a lăsa motorul pornit atunci când acest lucru nu este necesar, dar și sancționarea deplasării inutile înainte și înapoi prin localități, în anumite condiții.

În Germania n-ai voie să ții motorul pornit fără motiv sau să te plimbi cu mașina inutil
În Germania n-ai voie să ții motorul pornit fără motiv sau să te plimbi cu mașina inutil Foto: Pexels

Prevederile sunt cuprinse în Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), legislația rutieră germană, a cărei formă actuală a fost modificată ultima dată printr-un act adoptat la 30 ianuarie 2026. Regulile germane prevăd că șoferii trebuie să evite zgomotul inutil și emisiile care pot fi prevenite. În mod explicit, legislația interzice funcționarea inutilă a motorului unui vehicul.

Asta înseamnă că nu contează doar cât timp rămâne motorul pornit, ci și motivul pentru care șoferul alege să îl lase în funcțiune.

O situație frecvent întâlnită în sezonul rece este încălzirea mașinii înainte de plecare. Un șofer care pornește motorul și lasă autoturismul staționat câteva minute pentru ca habitaclul să se încălzească riscă să fie sancționat.

Potrivit Automobilclubului german ADAC, încălzirea unei mașini cu motor termic lăsând motorul pornit pe loc este interzisă și poate atrage o amendă de 80 de euro.

Cât trebuie să plătească șoferii

Catalogul oficial german al sancțiunilor rutiere, Bußgeldkatalog (BKat), stabilește o amendă standard de 80 de euro pentru producerea de zgomot inutil sau emisii evitabile.

Regula nu se limitează însă la încălzirea mașinii. Autoritatea germană de mediu, Umweltbundesamt, menționează printre comportamentele vizate și lăsarea inutilă a motorului pornit, accelerările fără motiv și deplasarea inutilă înainte și înapoi.

Prin urmare, un șofer care își lasă mașina pornită fără să aibă nevoie de motor în acel moment poate ajunge să plătească amendă.

O altă prevedere din legislația germană poate surprinde șoferii străini. Codul rutier interzice „unnützes Hin- und Herfahren”, expresie care desemnează deplasarea inutilă înainte și înapoi în interiorul localităților, atunci când prin acest comportament sunt deranjați alți oameni.

Asta nu înseamnă că orice persoană care conduce prin oraș fără o destinație precisă comite automat o abatere. Pentru aplicarea acestei prevederi trebuie să existe două condiții: deplasarea să fie considerată inutilă, iar comportamentul să îi deranjeze pe ceilalți.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că te plimbi cu mașina printr-un oraș german fără să ai o destinație clară nu duce automat la amendă.

100 de euro pentru „plimbatul inutil”

Și în acest caz, Bußgeldkatalog stabilește o sancțiune distinctă. Dacă un șofer se deplasează inutil înainte și înapoi într-o localitate și îi deranjează pe ceilalți, amenda standard este de 100 de euro.

Este diferită de sancțiunea aplicată pentru zgomotul inutil sau emisiile evitabile, unde amenda standard este de 80 de euro.

Astfel, pentru șoferii români care circulă în Germania este importantă diferența dintre cele două situații. Nu există o amendă automată pentru simplul fapt că ai pornit motorul sau că faci o plimbare cu mașina, însă comportamentul poate fi sancționat atunci când intră în categoria prevăzută de legislație.

De ce există aceste reguli în Germania

Prevederile fac parte din normele germane referitoare la protecția mediului și reducerea zgomotului produs în trafic. În StVO, astfel de comportamente sunt incluse în capitolul „Umweltschutz”, dedicat protecției mediului.

Autoritatea Federală de Mediu din Germania precizează, de asemenea, că anumite comportamente care produc zgomot sau emisii inutile pot reprezenta abateri administrative în baza regulilor din StVO.

Regulile sunt valabile și pentru șoferii străini care circulă pe drumurile din Germania. Prin urmare, românii care merg în această țară cu mașina trebuie să țină cont de prevederile locale, chiar dacă unele dintre ele pot părea neobișnuite.

Important este însă că sancțiunile nu se aplică mecanic doar pentru faptul că un șofer a pornit motorul sau a condus fără o destinație precisă. Contează dacă funcționarea motorului este inutilă sau dacă deplasarea prin localitate este inutilă și îi deranjează pe ceilalți.

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