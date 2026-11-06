Un polițist a intrat pe scara de incendiu în casa fostei iubite și s-a culcat în patul ei! Femeia a avut parte de un șoc când s-a întors acasă

Un caz incredibil a avut loc în Boston, Statele Unite, unde un polițist de stat, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat după ce ar fi pătruns ilegal în apartamentul fostei sale iubite. Femeia l-a găsit dormind chiar în patul ei, iar situația a devenit și mai tensionată după ce acesta ar fi refuzat în repetate rânduri să plece. Colegii săi au intervenit, iar bărbatul a fost suspendat imediat din funcție.

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Polițistul a intrat în apartament pe scara de incendiu

Michael E. McGuire, angajat al Poliției de Stat din Massachusetts, a fost arestat pe 1 noiembrie, după un incident petrecut în cartierul South End din Boston. Potrivit informațiilor prezentate de The Boston Globe, bărbatul ar fi pătruns fără permisiune în locuința fostei partenere.

Femeia s-a întors acasă în jurul orei 1:30, în noaptea de sâmbătă, și a avut parte de o surpriză șocantă: l-a găsit pe fostul iubit adormit în patul său.

Documentele instanței arată că aceasta i-a cerut în repetate rânduri să părăsească apartamentul, însă bărbatul nu ar fi vrut să plece.

„Victima a declarat că i-a cerut suspectului să părăsească apartamentul de mai multe ori, dar acesta a refuzat”, se arată în raportul poliției.

Temându-se pentru siguranța lor, femeia și colega sa de apartament au decis să iasă din locuință și să solicite ajutorul autorităților.

McGuire ar fi recunoscut cum a ajuns în locuință

În timpul intervenției, polițiștii au aflat că bărbatul ar fi folosit scara de incendiu pentru a intra în apartament. Mai mult, atunci când agenții au ajuns la adresă, McGuire a coborât în hol pentru a le deschide ușa.

Potrivit relatării din documentele poliției, acesta avea o mică tăietură pe frunte și părea să aibă dificultăți în a-și menține echilibrul, clătinându-se în timp ce stătea în picioare.

Întrebat cum s-a ales cu rana, polițistul ar fi susținut că femeia l-a lovit cu un obiect. Totuși, a adăugat că nu dorește să-i provoace acesteia probleme.

„Nu vreau să-i creez probleme”, ar fi spus McGuire.

Pentru că bărbatul era angajat al Poliției de Stat din Massachusetts, dar se afla în afara programului de lucru, la fața locului a fost chemat și un superior.

Polițistul a fost suspendat imediat din funcție

Reprezentanții instituției au confirmat că Michael E. McGuire a fost suspendat imediat după ce conducerea a aflat despre incident. Oficialii au transmis că un asemenea comportament este incompatibil cu standardele profesionale impuse angajaților departamentului, indiferent dacă aceștia se află sau nu în timpul serviciului.

„De îndată ce acest incident a fost adus la cunoștința noastră, polițistul McGuire a fost suspendat din funcție. Acest comportament, deși în afara serviciului, este profund îngrijorător și nu atinge standardele de profesionalism așteptate de la orice membru al departamentului”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Ce decizie a luat instanța în cazul polițistului

Pe 3 noiembrie, Michael E. McGuire a fost prezentat în fața unei instanțe municipale din Boston. Judecătorul a decis eliberarea sa pe propria răspundere, însă i-a impus o restricție importantă: nu are voie să ia legătura cu femeia implicată în acest caz.

Avocatul polițistului a invocat BRAVE Act, o lege care poate permite anumitor membri ai forțelor armate să beneficieze de tratament specializat și să obțină suspendarea temporară a procedurilor penale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actul normativ.

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