Duminică, 29 noiembrie 2026, au loc noi extrageri la cele mai populare jocuri organizate de Loteria Română: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au șansa de a câștiga premii consistente, iar printre cele mai mari reporturi se numără cele de la Joker și Noroc. Pentru tragerea de astăzi, fondul de câștiguri la categoria I a jocului Loto 6/49 a fost suplimentat cu 250.000 de lei.

Rezultate Loto 29 noiembrie 2026 Foto: Profimedia

Extragerile sunt programate să înceapă la ora 18:35, iar numerele norocoase vor fi publicate după încheierea tragerilor. Mai jos puteți urmări rezultatele pentru toate cele șase jocuri și premiile puse în joc în această săptămână.

Numerele câștigătoare la extragerile loto de duminică, 29 noiembrie 2026:

- Loto 6/49:

- Noroc:

- Joker:

- Noroc Plus:

- Loto 5/40:

- Super Noroc:

Reporturi importante la Joker și Noroc. Câți bani pot câștiga participanții

Pentru tragerea de duminică, jucătorii au la dispoziție premii consistente la mai multe categorii. La Noroc, reportul cumulat a depășit 1,46 milioane de lei, echivalentul a peste 274.900 de euro.

La Joker, categoria I pune în joc un report de peste 2,85 milioane de lei, adică mai mult de 534.600 de euro. Nici categoria a II-a nu este lipsită de miză, aici fiind disponibil un report de peste 48.200 de lei.

La Noroc Plus, suma acumulată la reportul categoriei I depășește 199.100 de lei, echivalentul a peste 37.200 de euro. În același timp, la Loto 5/40, categoria I are un report de peste 991.100 de lei, adică mai mult de 185.500 de euro.

Și participanții la Super Noroc au motive să urmărească extragerea de duminică. Reportul cumulat pentru acest joc a ajuns la peste 594.400 de lei, echivalentul a mai mult de 111.200 de euro.

În ceea ce privește Loto 6/49, Loteria Română a anunțat o suplimentare de 250.000 de lei pentru fondul de câștiguri al categoriei I. Decizia vine după ce, la extragerea din 26 noiembrie, a fost acordat marele premiu al acestui joc.

Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost câștigat joi

La tragerile loto organizate joi, 26 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat aproximativ 13.600 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 4,43 milioane de lei.

Cel mai important premiu a fost obținut la Loto 6/49, unde un jucător a câștigat 3.029.871,28 de lei, sumă care depășește 567.000 de euro. Acesta a fost al cincilea premiu de categoria I câștigat în acest an la respectivul joc.

Tot la Loto 6/49 au fost înregistrate trei câștiguri de categoria a II-a, fiecare în valoare de 71.948,80 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Bârlad și București, Sectorul 3, dar și online, prin intermediul platformei joaca.loto.ro.

Un alt premiu important a fost acordat la Loto 5/40, unde câștigul de categoria a II-a s-a ridicat la 112.058,50 de lei. Biletul norocos a fost cumpărat de la o agenție din Piatra Neamț.

Programul agențiilor Loto de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026

Loteria Română a anunțat și programul unităților sale pentru perioada următoare, având în vedere zilele libere de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Astfel, agențiile loto vor fi închise luni, 30 noiembrie 2026, dar și marți, 1 decembrie 2026. Același program va fi respectat și de Aparatul Central, în ceea ce privește activitatea cu publicul pentru plata premiilor.