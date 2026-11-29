Ramona Păun a prezentat ultimul jurnal de știri sportive de la PRO TV înainte de a lua o pauză de pe micul ecran. Însărcinată în luna a opta, vedeta se pregătește pentru un moment special: nașterea primului său copil. La 40 de ani, prezentatoarea urmează să aducă pe lume o fetiță și a ales să le transmită un mesaj celor care o urmăresc de ani buni.

Ramona Păun a prezentat ultimul jurnal sportiv Foto: Instagram

Anunțul a fost făcut chiar de Ramona, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare. Aceasta a ales o fotografie realizată în platoul de televiziune, în care apare cu mâna așezată pe burtica de gravidă. Imaginea a fost însoțită de câteva cuvinte prin care le-a mărturisit telespectatorilor că îi va simți lipsa.

„Ultima dimineață în care vă mai aștept la #știriledinsport. O să-mi lipsiți!”, a scris prezentatoarea.

Foto: Instagram

Mesajul marchează, astfel, încheierea temporară a aparițiilor sale la pupitrul știrilor sportive. În perioada următoare, Ramona Păun se va concentra asupra pregătirilor pentru venirea pe lume a fetiței.

Ramona Păun va deveni mamă pentru prima dată, la 40 de ani

Bucuria de a-și întemeia o familie a venit într-o perioadă în care prezentatoarea vorbea deja despre echilibrul pe care l-a găsit în viața personală. În luna iulie, când a împlinit 40 de ani, Ramona a publicat o reflecție despre trecerea timpului și despre felul în care se simte în această etapă.

„Am împlinit 30 de ani… acum 10 ani! Două zile mi-a luat să procesez că am schimbat prefixul. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit mai liniștită, mai echilibrată și cu mai multă claritate decât acum”, mărturisea ea pentru Libertatea..

Pe plan sentimental, Ramona Păun formează un cuplu de peste zece ani cu Cosmin Mihăiță, nepotul actorului George Mihăiță. Cei doi s-au cunoscut la locul de muncă, unde au fost mai întâi colegi, înainte ca relația profesională să se transforme într-o poveste de iubire.

După o perioadă îndelungată împreună, au decis să se căsătorească. Ceremonia a avut loc în urmă cu doi ani, la New York, în Statele Unite ale Americii, într-un cadru discret. Acum, cei doi se pregătesc să-și întâmpine primul copil.

Povestea de dragoste dintre Ramona Păun și Cosmin Mihăiță a început la serviciu

Prezentatoarea a povestit într-un interviu că ea și soțul său s-au apropiat treptat, după ce au petrecut o perioadă în postura de colegi în aceeași redacție. Relația lor s-a construit în timp, iar Ramona spune că întâlnirea a fost una pentru care amândoi sunt recunoscători.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat jurnalista.

Ea a vorbit și despre lucrurile care au contribuit la stabilitatea relației, punând accent pe respect, iubire și comunicare. Ramona consideră că într-un cuplu echilibrat este important ca partenerii să fie dispuși să se asculte și să-și recunoască greșelile.

„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei”, a mai spus prezentatoarea.