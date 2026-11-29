Este șoc în muzica populară românească, după ce interpretul Florin Grigore a fost arestat. Artistul este acuzat că a hărțuit o copilă în vârstă de 13 ani. Totul s-ar fi întâmplat după emisiunea prezentată chiar de el, la care participase și fata. Nu este la prima acuzație de acest fel.

Florin Grigore, cântărețul acuzat de hărțuirea unei minore. Foto: Facebook

Florin Grigore este în centrul unui scandal. Au apărut imagini cu momentul în care acesta a atins-o în mod nepotrivit pe fata de 13 ani. Colegii lui de breaslă sunt șocați, Circul Metropolitan București, acolo unde el era director adjunct, l-a suspendat.

Momentul în care interpretul de muzică populară Florin Grigore atinge o copilă de 13 ani

Florin Grigore, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru hărțuire. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care artistul atinge o fată de 13 ani, care venise însoțită și de alte tinere la emisiunea prezentată de el. Fapta a avut loc la sfârșitul lunii octombrie.

Adolescenta a mers să-l ia în brațe, moment în care mâna bărbatului coboară până la fundul ei. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, astfel că bărbatul a fost dus la Serviciul de Agresiuni Sexuale din cadrul Poliției Capitalei pentru audieri. Acesta nu ar fi vrut să răspundă la întrebările anchetatorilor, spun surse judiciare pentru observatornews.ro.

Momentul în care Florin Grigore atinge indecent o fată de 13 ani. Foto: captură video Observator News

A fost suspendat de Circul Metropolitan București

Pe lângă faptul că are o carieră de peste două decenii în muzica populară și este prezentatorul unei emisiuni, el este și director adjunct la Circul Metropolitan din București. Șefii instituției l-au suspendat și au anunțat că fac verificări în acest sens.

„Acuzaţiile şi faptele imputate sunt deosebit de grave, cu atât mai mult cât Circul se adresează copiilor, a căror siguranţă pentru noi reprezintă o obligaţie absolută. Suntem la rândul nostru în cursul unei anchete interne şi suntem de acord să colaborăm şi cu instituţiile", a precizat George Marius Costin, director al Circului Metropolitan, conform sursei menționate.

Colegii lui de breaslă sunt șocați

Maria Constantin susține că a avut ocazia să cânte alături de Florin Grigore la câteva evenimente, dar nu ar fi bănuit niciodată că el ar fi în stare de așa ceva. Artista a menționat că nu îl cunoștea foarte bine, dar își făcuse o părere bună despre el.

„Îmi pare rău să aud asta. Nu l-am cunoscut foarte bine, doar am colaborat cu el la niște evenimente. Era un om super ok”, a spus Maria Constantin pentru cancan.ro.

Jurnaliștii publicației menționate anterior au încercat să ia un punct de vedere și de la Florin Grigore, dar la telefon ar fi răspuns o doamnă care le-a transmis să nu mai apeleze acel număr de telefon niciodată.

Nu este la prima acuzație de acest fel

Se pare că numele artistului a mai apărut într-un scandal sexual. Victimă i-a fost tot o minoră. Acesta a fost profesor de religie, suplinitor, la Liceul „George Enescu”, în 2012. Atunci, și-a agresat o elevă de 15 ani. Dosarul a fost clasat. Și Florin Grigore este tată de fată. Ea are tot 15 ani. Acum, interpretul riscă până la 10 ani de închisoare.

„Am o fată și un băiat de altfel. Este aceeași relație pe care nu o am. De foarte mulți ani nu ne-am mai văzut", spunea cântăreţul suspectat de pedofilie.

Ce au transmis autoritățile

„La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data menționată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă.

La data de 26 noiembrie 2026, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis autoritățile.