Cristina Șișcanu a povestit prin ce experiență neplăcută a trecut în timp ce se afla la mall, alături de soțul ei, Mădălin Ionescu, și de fiica lor, Petra. Cei trei merseseră să cumpere un cadou pentru o colegă a fetiței, însă o întâmplare aparent banală s-a transformat într-un episod care a pus-o pe prezentatoare pe gânduri și a făcut-o să se teamă de ce era mai rău.

Cristina Șișcanu a trecut prin momente de panică Foto: facebook

Mădălin Ionescu trebuia să ajungă la o înmormântare și a decis să comande un Uber, în loc să folosească mașina personală. Cristina s-a ocupat de comandarea cursei, însă prezentatorul a plecat cu cheia autoturismului ei, fără ca cei doi să realizeze imediat încurcătura. Problemele au apărut după ce Cristina și Petra au terminat cumpărăturile și au vrut să plece din parcarea centrului comercial.

Cristina Șișcanu a rămas fără mașină după ce soțul ei a plecat cu Uberul

Prezentatoarea a povestit că avea mai multe cumpărături în mâini, inclusiv pungi grele, și trebuia să o ducă pe Petra la petrecerea unei colege. Când a ajuns în parcare, a descoperit că nu mai putea folosi mașina, deoarece cheia se afla la Mădălin.

„După ce am luat noi cadoul, când să merg în parcare să o duc pe Petra la petrecerea colegei, n-am putut să iau mașina și eram și cu niște cumpărături, cu pungi, cu lucruri grele”, a povestit Cristina Șișcanu.

Situația era cu atât mai neplăcută cu cât parcarea fusese deja plătită, iar ea trebuia să găsească rapid o soluție. În cele din urmă, s-a gândit să comande un alt Uber, să o ducă pe Petra la petrecere și apoi să revină la mall, în speranța că între timp soțul ei se va întoarce.

„Mi-am dat seama că oricum nu mai pot să rezolv nimic. Singura soluție era să iau un Uber, să mă duc cu toate lucrurile alea, să o las pe Petra la petrecere și să mă întorc la mall”, a explicat aceasta.

Cristina a încercat să îl contacteze pe Mădălin pentru a-i spune ce se întâmplase și pentru a găsi împreună o rezolvare. Numai că prezentatorul nu răspundea la telefon, deși aplicația îi arăta că se afla în continuare în mașina comandată.

Ce scenarii și-a imaginat Cristina Șișcanu

Faptul că soțul ei nu răspundea la apeluri a făcut-o pe Cristina să intre în panică. Timp de aproximativ 30 de minute, aceasta a încercat în repetate rânduri să vorbească cu el, însă fără succes. Situația i s-a părut cu atât mai ciudată cu cât știa că Mădălin avea telefonul la el și că tocmai vorbiseră înainte ca acesta să urce în Uber.

„Și îl sun pe Mădălin să-i spun care e situația. Nu răspunde. Mie mi-a arătat în telefon că el este în Uber. Și timp de jumătate de oră l-am sunat, efectiv, și nu răspundea”, a relatat prezentatoarea.

La un moment dat, Cristina s-a gândit inclusiv că soțul ei ar fi putut să își piardă telefonul. Totuși, nici această variantă nu i se părea logică, deoarece știa că el urcase în mașină cu telefonul asupra sa.

„M-am gândit că poate și-a pierdut telefonul sau ceva, dar nu se putea asta, pentru că noi am vorbit în momentul în care a intrat în Uber. Deci el era în Uber, telefonul era în Uber”, a mai spus Cristina.

Pe măsură ce timpul trecea, îngrijorarea ei creștea. Faptul că vedea mașina deplasându-se spre destinație, dar nu reușea să vorbească deloc cu soțul său, a făcut-o să se gândească la tot felul de posibilități neplăcute.

„Abia într-o oră am reușit să vorbim. Mie mi s-a făcut aproape rău, pentru că îmi făceam tot felul de filme, dintre cele mai ciudate. Mă gândeam că i s-a făcut rău. Deci nu mai știam ce să cred”, a mărturisit aceasta.

De ce nu a răspuns prezentatorul la telefon

După aproximativ o oră, cei doi au reușit, în sfârșit, să vorbească, iar explicația a fost una la care Cristina nu se aștepta. Mădălin Ionescu fusese prins într-o conversație cu șoferul Uber. Din acest motiv, prezentatorul nu a mai răspuns apelurilor soției sale.

Între timp, acesta și-a continuat drumul către înmormântare, iar episodul nu a avut urmările grave de care se temuse Cristina.

Chiar dacă situația s-a lămurit, prezentatoarea a recunoscut că a rămas epuizată după toate emoțiile prin care trecuse. Experiența a făcut-o să vorbească și despre felul în care gândurile negative pot ajunge să provoace suferință, chiar și atunci când nu există un motiv real de îngrijorare.

„Eu și acum sunt epuizată după această situație, pentru că mi-am făcut tot felul de filme. Mă rog, asta a fost, se întâmplă”, a spus Cristina Șișcanu.

La final, aceasta a transmis și un mesaj despre importanța controlării scenariilor pe care ni le construim în minte, mai ales în momentele de incertitudine.

„Câteodată creierul creează niște scenarii pe care le percepe ca fiind reale și lucrul ăsta te face să suferi pentru ceva ce, de fapt, nu există, așa că trebuie să avem grijă”, a concluzionat soția lui Mădălin Ionescu.