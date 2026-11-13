Cristina Șișcanu, declarație tranșantă despre femeile care nu își mai iubesc partenerii, dar rămân în relație: „Dacă nu-i convenea, pleca”

Cristina Șișcanu a revenit în atenția internauților cu o nouă opinie despre relațiile de cuplu. Jurnalista a vorbit despre femeile care aleg să rămână lângă partenerii lor de viață chiar și atunci când nu îi mai iubesc și a explicat ce motive s-ar putea ascunde în spatele unei astfel de decizii.

Cristina Șișcanu. Foto: Instagram

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Cristina Șișcanu a susținut că nu toate femeile care rămân într-o relație o fac din iubire. Unele continuă să împartă aceeași casă și responsabilitățile cu partenerii lor din motive financiare, pentru copii sau din teama de singurătate. În tot acest timp, bărbații pot avea impresia că lucrurile s-au liniștit în cuplu și că problemele au fost depășite, fără să realizeze că, în realitate, femeia s-ar putea să se fi îndepărtat emoțional de ei.

Cristina Șișcanu, despre motivele pentru care unele femei rămân în relații fără iubire

Jurnalista consideră că decizia unei femei de a rămâne alături de partenerul său nu reflectă întotdeauna sentimentele pe care le mai are pentru acesta. Potrivit spuselor sale, în spatele unei astfel de alegeri se pot ascunde numeroase motive, de la responsabilitățile familiale și dificultățile financiare până la teama de a începe o viață nouă.

„Nu orice femeie care rămâne lângă un bărbat îl mai iubește și cred că unii bărbați se liniștesc prea repede când spun: «Dacă nu-i convenea, pleca». Numai că între «Nu mai este bine aici» și «Pot să plec» există uneori o viață întreagă. Există copii, există rate, există dependență financiară, există și frica de singurătate. Există și rușinea de a le spune tuturor că relația pe care ai apărat-o atâția ani nu este ceea ce ai sperat sau nu mai este ceea ce ai sperat.

Dar există și femei care ar putea să plece și totuși rămân, pentru că încă așteaptă, poate, să se întoarcă bărbatul de la început, cel care le asculta, le căuta, le făcea să se simtă dorite și ale cărui gesturi frumoase le ofereau, de fiecare dată, puțină speranță. Poate că de această dată o să ne fie mai bine.

E greu să renunți când știi cât de frumos a fost. Uneori te agăți de câteva luni fericite și încerci ani întregi să le aduci înapoi”, a transmis Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu, despre semnele care arată că o femeie s-a îndepărtat emoțional de partener

În continuarea mesajului său, jurnalista a vorbit și despre schimbările care pot apărea în comportamentul unei femei atunci când sentimentele pentru partener încep să dispară. Aceasta a explicat că, deși viața de familie poate continua aparent normal, lipsa comunicării și a apropierii emoționale poate ascunde probleme mult mai profunde.

Cristina Șișcanu este de părere că unii bărbați pot interpreta greșit liniștea din relație, considerând că neînțelegerile au fost depășite, când, în realitate, partenerele lor au renunțat să mai vorbească despre lucrurile care le deranjează.

„Alteori, femeia nici nu mai așteaptă ceva de la el. Își vede de treabă, vorbește despre copii, organizează vacanțele, merge la mesele în familie și, din afară, căsnicia pare să continue. Dar ea nu-i mai povestește ce o frământă. Nu-l mai caută cu privirea când se întâmplă ceva frumos, nu mai simte nevoia să fie înțeleasă de el, iar bărbatul poate să creadă, greșit, evident, că în sfârșit se înțeleg, că ea s-a mai liniștit, că au depășit perioada aceea cu discuții și reproșuri, fără să se întrebe de ce femeia care avea atâtea să-i spună nu-i mai spune aproape nimic”, a mai spus jurnalista.

Ce sfat le-a transmis Cristina Șișcanu celor aflați într-o relație

Totuși, jurnalista a subliniat că nu toate relațiile în care apar dificultăți sunt lipsite de iubire. În unele cazuri, partenerii aleg să rămână împreună tocmai pentru că își doresc să repare problemele și să reconstruiască legătura dintre ei.

„Sigur, faptul că o femeie rămâne poate să însemne și iubire. Poate să însemne că vede ceva ce merită reparat și că amândoi sunt dispuși să facă asta. Oricum, nici iubirea nu dispare peste noapte sau la prima dezamăgire și nicio relație nu se judecă doar după o perioadă grea.

Dar simplul fapt că omul este încă lângă tine nu îți spune totul despre ceea ce mai simte pentru tine. Iar acest lucru este valabil și invers, adică și în cazul bărbaților. Poți să împarți cu cineva casa și responsabilitățile fără să mai știi ce se întâmplă în sufletul lui.

Poate că ar trebui să avem curajul să ne întrebăm din când în când: «Mai ești fericit cu mine? Ce îți lipsește? Ne mai alegem sau doar ne continuăm viața așa cum ne-am obișnuit?»”, a încheiat Cristina Șișcanu.