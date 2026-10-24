Cristina Șișcanu, avertisment pentru bărbații aflați în relații: „Nu vă bucurați prea tare”

De cele mai multe ori, liniștea mult așteptată de bărbați din partea partenerelor lor nu vine ca o binecuvântare, ci poate marca începutul sfârșitului unei relații. Cristina Șișcanu susține că unul dintre cele mai mari semnale de alarmă pe care un bărbat le poate primi atunci când lucrurile nu mai funcționează în cuplu este momentul în care femeia încetează să mai spună ce o deranjează, în timp ce el poate avea impresia că totul este în regulă. Ce se află în spatele acestui comportament și ce sfaturi oferă jurnalista, aflați în continuare.

Cristina Șișcanu. Foto: Facebook

Cristina Șișcanu, despre momentul în care o femeie renunță să mai facă reproșuri

Cristina Șișcanu formează un cuplu de 16 ani cu Mădălin Ionescu, iar împreună și-au construit o familie alături de copiii lor. De-a lungul timpului, cei doi au vorbit despre relația lor și despre felul în care reușesc să o mențină, iar în ultima perioadă, jurnalista abordează în mediul online diverse subiecte despre viața de cuplu și provocările care pot apărea într-o relație.

Recent, aceasta a vorbit despre un comportament pe care mulți parteneri îl pot interpreta greșit: momentul în care o femeie nu mai face reproșuri și nu mai cere atenție. În opinia sa, tăcerea nu înseamnă neapărat că problemele au dispărut, ci poate indica faptul că femeia a obosit să încerce să schimbe lucrurile.

„Bărbaților, când o femeie nu vă mai reproșează nimic, nu vă bucurați prea tare. S-ar putea să nu fi câștigat liniștea în casă, ci să fi pierdut chiar femeia de lângă voi. Știți ironia? Unii chiar își doresc asta, să nu-i mai bată nimeni la cap, să nu mai fie întrebați unde au fost, de ce întârzie, de ce nu mai oferă atenție.

Și într-o zi, ea tace. Nu mai întreabă, nu mai insistă, nu mai cere atenție, nu se mai supără că stai în telefon, nu te mai roagă să petreceți timp împreună. Și tu respiri ușurat: «În sfârșit, am liniște!». Dar poate liniștea aceea e începutul sfârșitului, pentru că femeia care înainte lupta poate încă spera, iar acum poate a obosit sau a înțeles pur și simplu că vorbește singură.”

Cristina Șișcanu: „Poate ai pierdut exact omul care voia să rezolve problemele împreună cu tine”

Jurnalista a continuat explicațiile, subliniind că uneori distanțarea emoțională începe în momentul în care femeia nu mai simte nevoia să explice ce o rănește. Astfel, absența reproșurilor nu ar trebui interpretată automat ca un semn că relația s-a îmbunătățit.

„Uneori, despărțirea începe exact în ziua în care nu mai simte nevoia să-i explice de ce suferă. Așa că, dacă femeia de lângă tine a încetat să-ți spună ce o deranjează, nu te grăbi să sărbătorești. Poate n-ai rezolvat problemele, poate ai pierdut exact omul care voia să le rezolve împreună cu tine.

Și întreb femeile direct: Ați ajuns vreodată să nu-i mai reproșați nimic bărbatului, nu pentru că l-ați iertat, ci pentru că pur și simplu nu vă mai pasă?”

Ce părere are Cristina Șișcanu despre cuplurile care pleacă separat în vacanțe

Nu este prima dată când Cristina Șișcanu abordează subiecte legate de dinamica relațiilor. Cu ceva timp în urmă, jurnalista a vorbit despre cuplurile care aleg să își petreacă vacanțele separat și despre partenerii care spun că au nevoie de mai mult spațiu în relație.

„Eu nu înțeleg cuplurile care își programează timpul separat. Și nu, nu vorbesc aici despre o cafea cu prietenele, o seară cu băieții sau despre faptul că fiecare om are prietenii și preocupările lui. Nu, vorbesc despre situațiile în care separarea devine un obicei de cuplu, adică, periodic, ea pleacă în vacanță cu prietenele, el pleacă în vacanță cu băieții, fiecare își organizează weekendul lui și aud foarte des explicația: «Avem nevoie de timp separat, avem nevoie de spațiu».”

„Nu cumva trebuie să te întrebi de ce spațiul acela îți face atât de bine?”

Deși a precizat că fiecare cuplu își stabilește propriile reguli, Cristina Șișcanu a ridicat întrebarea dacă dorința constantă de a petrece timp departe de partener nu ascunde, uneori, probleme mai profunde.

„Sigur că fiecare cuplu își face propriile reguli, nu judec, dar eu pun o întrebare. Dacă momentele pe care le aștepți cel mai mult sunt cele în care partenerul tău nu este acolo, nu cumva problema nu este că ai nevoie de spațiu? Nu cumva trebuie să te întrebi de ce spațiul acela îți face atât de bine?”, a spus ea, pe rețelele de socializare.