Cristina Șișcanu, despre lupta cu oboseala psihică: „E mai greu să odihnești mintea”

Cristina Șișcanu a povestit cum și-a petrecut întreaga zi făcând curățenie în casă și a explicat de ce a ales să lase deoparte, pentru câteva ore, activitățile profesionale și proiectele de business. Vedeta spune că, deși are multe lucruri de făcut în plan profesional, a simțit nevoia să își elibereze mintea de stres și să se concentreze asupra treburilor gospodărești.

Cristina Șișcanu Foto: Facebook

Într-un mesaj adresat celor care o urmăresc, Cristina Șișcanu a recunoscut că alegerea a venit și cu un cost: timpul dedicat curățeniei a însemnat mai puțin timp pentru lucrurile pe care le avea de rezolvat în afacerile sale. Cu toate acestea, vedeta consideră că pauza a avut un scop important pentru starea ei de bine.

Cristina Șișcanu a pus afacerile pe pauză pentru a face curățenie

Vedeta a explicat că, în mod obișnuit, ar putea apela la ajutor pentru curățenie, astfel încât să își folosească timpul pentru activitățile profesionale. În opinia sa, delegarea acestor sarcini ar ajuta-o să avanseze mai repede în celelalte proiecte.

„De aceea îmi este util să mă ajute cineva să fac curățenie sau să-mi facă cineva curățenie. De ce nu? Pentru că pot să construiesc în partea cealaltă fără nicio problemă și să fac pașii mult, mult mai repede”, a explicat Cristina Șișcanu.

De această dată, însă, a ales să se ocupe personal de treburile din casă. Ea a spus că a renunțat temporar la activitățile profesionale și la cele de business, iar curățenia a devenit o modalitate prin care să se relaxeze mental.

„Astăzi nu s-a întâmplat asta. Am pus totul pe pauză, partea de activități profesionale și de business și m-am ocupat de curățenie, dar am făcut-o și pentru o relaxare mentală”, a mărturisit vedeta.

Pentru Cristina Șișcanu, nu a fost vorba doar despre ordinea din locuință, ci și despre nevoia de a-și ocupa corpul cu o activitate concretă, în timp ce mintea se desprinde de grijile cotidiene.

„Oboseala mentală poate fi mai greu de dus decât oboseala fizică”

În continuarea mesajului, Cristina Șișcanu a vorbit despre diferența dintre oboseala fizică și cea psihică. Ea a atras atenția că odihna de peste noapte nu înseamnă întotdeauna că stresul și grijile dispar.

„Când obosești fizic, prin somn te recuperezi, însă nu întotdeauna somnul îți recuperează și oboseala minții”, a explicat aceasta.

Vedeta le-a adresat urmăritorilor și o întrebare legată de momentele în care problemele îi urmăresc chiar și după ce se odihnesc: „De câte ori v-ați culcat cu stomacul strâns și v-ați trezit cu stomacul strâns din cauza unor probleme sau a unor situații tensionate?”

Cristina Șișcanu a explicat că, în cazul ei, activitatea fizică a fost o modalitate de a se detașa de gândurile care nu îi dădeau pace. „Așa că efectiv îmi doream să îmi pot odihni mintea și să-mi obosesc corpul. Și asta s-a întâmplat astăzi”, a spus ea.

Treaba nu era însă încheiată. Vedeta a povestit că urma să continue curățenia și a doua zi, dar că își propusese să termine baia matrimonială în acea seară. În timp ce aranja lucrurile și hotăra ce să arunce, a observat inclusiv mici urme lăsate de fiica sa, Petra, care folosise baia.

Cristina Șișcanu a tratat situația cu umor și a explicat că, după ce va termina treaba, familia urma să ia cina și să se uite împreună la un film.

La final, vedeta a revenit la ideea principală a mesajului său: mintea nu se liniștește întotdeauna la fel de ușor precum corpul după efort. „Oboseala fizică, dacă nu e din aceea epuizantă, efectiv nu sunt munci din acelea grele care efectiv să-ți facă rău. Este chiar plăcută cu capul. E mai greu, e mai greu cu capul, e mai greu să odihnești mintea, e mai greu să strunești mintea, e mai greu să te detașezi”, a spus Cristina Șișcanu.