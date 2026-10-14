 „Eu nu existam”. Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre fratele ei care a murit înainte ca ea să se nască
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„Eu nu existam”. Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre fratele ei care a murit înainte ca ea să se nască

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Cristina Șișcanu vorbește deschis despre viața sa, atât în momentele fericite, cât și atunci când își amintește de experiențele care au marcat-o. Recent, jurnalista a acceptat invitația lui Mihai Ghiță în cadrul emisiunii „În Oglindă”, unde a discutat despre aspecte cunoscute și mai puțin cunoscute din viața sa personală.

Cristina Șișcanu.
Cristina Șișcanu. Foto: YouTube

Deși este singurul copil al părinților săi, puțini știu că familia a trecut printr-o pierdere cumplită înainte de nașterea ei. Părinții Cristinei Șișcanu au avut un băiețel care s-a născut prematur și care, din păcate, s-a stins din viață.

Cu lacrimi în ochi, jurnalista a vorbit despre drama familiei sale și a rememorat un moment din copilărie, când tatăl ei a mărturisit că și-ar dori să adopte un băiețel. Atunci, Cristina a simțit că un asemenea gest ar fi însemnat să-și trădeze fratele pe care nu a apucat să-l cunoască.

Cristina Șișcanu, despre fratele pe care nu a apucat să-l cunoască

Jurnalista a povestit că își amintește și acum momentul în care și-a văzut tatăl lăcrimând și a auzit că acesta și-ar dori să adopte un băiețel. Reacția ei a fost una puternică, deoarece simțea că apariția unui alt copil în familie ar fi însemnat, într-un fel, să-și trădeze fratele.

„Cred că au zis așa glumind pentru că părinții mei își doreau încă un copil, dar nu au reușit.

Cred că tata a zis ceva în glumă, iar eu m-am speriat atunci. Înainte să apar eu, părinții mei au pierdut un copil, a fost născut prematur, fratele meu. Dacă fratele meu se năștea la termen și nu deceda, eu nu existam. Știam de această poveste, îmi amintesc și acum, era într-o sâmbătă, l-am văzut pe tata lăcrimând, iar când l-am auzit pe tata că vrea să adopte un băiețel, am simțit și că l-aș trăda pe fratele de care nu am avut parte.

Probabil de aceea am reacționat așa, eu nu sunt egoistă”, a spus Cristina Șișcanu în emisiunea online „În Oglindă”.

Cristina Șișcanu, copleșită de pierderea tatălui său

Cristina Șișcanu a avut dintotdeauna o relație apropiată cu părinții săi, însă, în primăvara anului 2024, tatăl jurnalistei s-a stins din viață. Cu durere în suflet, vedeta a anunțat pe rețelele de socializare pierderea suferită și a vorbit cu mult drag și respect despre părintele ei.

După moartea acestuia, Cristina Șișcanu a mărturisit că tatăl său a fost un om de o bunătate ieșită din comun, iubit de foarte multă lume. Pierderea lui a fost extrem de greu de dus, iar jurnalista a recunoscut că încearcă să-și ocupe mintea cu diverse activități pentru a face față durerii.

„Voiam să vă spun că tata a fost un om extraordinar de bun, fără subiectivism, așa a fost. Era un om iubit de toată lumea, un om cu umor. Pierderea lui e foarte greu de dus. Dacă nu-mi ocup mintea cu lucruri de făcut nu pot să fac față durerii. Când rămân singură cu mine, dacă sunt singură în mașină, durerea e mare.M-au întrebat cei de la televiziune dacă vreau să stau acasă și să nu vin la muncă și m-am gândit că nu pot să fac asta, fiindcă e foarte greu în momentele în care stau singură și nu fac nimic. Încep să mă adâncesc în durerea pe care mi-a provocat-o pierderea tatălui meu.”

„Era una dintre formele lui de a-mi arăta că mă iubește”

De asemenea, vedeta și-a amintit cu drag de copilărie și de felul în care tatăl ei îi arăta că o iubește. De fiecare dată când se întorcea de la muncă, acesta îi aducea ceva bun, un gest simplu pe care Cristina îl păstrează și astăzi în amintire. Jurnalista a povestit și că îi seamănă fizic tatălui său și că de la el a moștenit sensibilitatea.

„Amintirile mele cu el din copilărie și cele mai recente sunt vii. În copilărie nu cred că a existat o zi să nu vină de la muncă cu ceva bun pentru mine (…). Știam că dacă caut prin buzunare găsesc ceva bun pentru mine. Era una dintre formele lui de a-mi arăta că mă iubește. Îmi spunea mereu „Cristinuța„. E părintele căruia îi semăn fizic și de la el am moștenit sensibilitatea. Era un om foarte sensibil”, a povestit Cristina Șișcanu pe pagina ei de Facebook.

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