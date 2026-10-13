 Cum i-a afectat Cristinei Șișcanu cariera relația cu Mădălin Ionescu: „Mi-a făcut foarte mult rău”
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Cum i-a afectat Cristinei Șișcanu cariera relația cu Mădălin Ionescu: „Mi-a făcut foarte mult rău”

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Cristina Șișcanu este una dintre vedetele cunoscute din televiziune, iar pe plan personal formează un cuplu cu Mădălin Ionescu, și el activând în același domeniu. Deși relația cu prezentatorul i-a adus notorietate, jurnalista recunoaște că, la început, aceasta a avut și consecințe negative asupra carierei sale.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu.
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Foto: Facebook.

Ambiția, determinarea și dorința de a reuși au ajutat-o pe Cristina Șișcanu să își construiască un drum în televiziune. Cu toate acestea, vedeta mărturisește că lucrurile au luat o altă turnură în momentul în care a început relația cu Mădălin Ionescu. În opinia sa, legătura sentimentală cu acesta a împiedicat-o să valorifice pe deplin oportunitățile profesionale pe care le avea la vârsta de 25 de ani.

Cristina Șișcanu susține că relația cu Mădălin Ionescu i-a afectat cariera

Jurnalista a povestit că, înainte de a începe relația cu Mădălin Ionescu, mai mulți producători cunoscuți din televiziune îi remarcaseră potențialul și își doreau să o îndrume spre o carieră promițătoare. Potrivit acesteia, era apreciată pentru seriozitate, implicare și capacitatea de a munci pentru a-și atinge obiectivele.

Odată cu apariția relației, însă, parcursul său profesional a fost influențat într-un mod la care nu se aștepta. Deși recunoaște că asocierea cu Mădălin Ionescu i-a adus mai multă vizibilitate, Cristina Șișcanu spune că notorietatea nu a reprezentat neapărat un avantaj în prima etapă a carierei sale.

„Din cauza lui Mădălin Ionescu, eu nu am avut o carieră strălucitoare în televiziune. Da, dar asta știm amândoi (n.r. mai mult a încurcat-o decât a ajutat-o). A fost alegerea mea și, Doamne fereşte, nu se pune problema aşa. Dar aşa s-a întâmplat. Eu când am început să am o relație cu Mădălin, acum nu vreau să spun că mă laud, foarte mulți producători de renume, cei pe care noi îi ştim, publicul nu îi cunoaşte, dar oameni cu experiență și foarte bine cotați, trăgeau toți de mine, pentru că aveam 25 de ani.

Văzuseră un potențial, văzuseră că sunt foarte muncitoare, că sunt capabilă şi voiau să mă formeze într-o astfel de direcție. Însă a apărut relația cu Mădălin. Lumea ar spune că, vai, mi-a adus nu știu câtă notorietate, ceea ce este adevărat, dar nu întotdeauna notorietatea asta vine la pachet cu neapărat ceva benefic. Ulterior, da, pot să zic că a fost benefică și din punct de vedere profesional, dar peste foarte mulți ani. Atunci, la început, mi-a făcut foarte mult rău”, a spus Cristina Șișcanu în emisiunea online „În Oglindă”. 

Cristina Șișcanu a dezvăluit ce a aflat despre Mădălin Ionescu în prima zi de muncă

Cristina Șișcanu a făcut dezvăluiri și despre momentul în care l-a întâlnit pentru prima dată pe Mădălin Ionescu. Jurnalista a povestit că, la vremea respectivă, acesta era moderatorul și realizatorul emisiunii la care ea fusese angajată. În prima zi de muncă, a auzit informații potrivit cărora prezentatorul se separase sau urma să se despartă de soția sa.

Cristina Șișcanu a ținut să precizeze că relația lor a început abia doi ani mai târziu. De asemenea, aceasta a explicat că, la vremea respectivă, separarea lui Mădălin Ionescu nu a fost făcută publică, deoarece televiziunea la care lucrau nu și-ar fi dorit ca informația să ajungă în presă.

„Când am fost angajată la emisiunea la care era el moderator atunci și realizator, în prima zi am auzit ceva despre faptul că el s-a separat sau că urmează să se separe de soţie. Eu îl văzusem atunci, l-am văzut pentru prima oară în viața mea, iar relația noastră a început peste doi ani. Adică la el lucrurile erau înainte.

Acum, ştii cum e, cineva divorțează, iese, pune pe Facebook: <<Am divorțat, vă rog frumos, respectați intimitatea>> şi aşa mai departe. Pe vremuri nu se făceau lucrurile aşa şi, mai ales dacă erai de nivelul lui Mădălin Ionescu, un realizator important, o vedetă, o celebritate, televiziunea de atunci, televiziunea la care lucram atunci, i-a impus să nu facă public acest lucru, faptul că s-a separat”, a mai spus Cristina Șișcanu.

Ce a menținut relația dintre Mădălin și Cristina 

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt căsătoriți din 2011 și au construit o familie frumoasă alături de Petra, fiica lor, dar și de Filip și Ștefania, copiii prezentatorului TV din fostul mariaj. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar jurnalista a vorbit în repetate rânduri despre importanța valorilor comune într-o relație și despre rolul acestora în construirea unei legături de durată.

„Adevărata compatibilitate în cuplu înseamnă să ai aceeași scară de valori. Gusturile pot fi diferite, ele pot conviețui în diferență, însă valorile... foarte rar. Dacă unul admiră generozitatea, iar celălalt admiră doar avantajul personal, dacă unul trăiește cu empatie, iar celălalt cu cinism, relația nu mai este doar întâlnirea dintre două personalități, ci devine confruntarea dintre două moduri de a înțelege lumea. Și, în timp, unul dintre ele îl va modela pe celălalt sau cuplul se va rupe.”

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