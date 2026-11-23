Aproximativ 12.000 de oameni au fost evacuați de la concertul rapperului american Don Toliver, organizat duminică seară la arena Co-op Live din Manchester, după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în mulțime, potrivit BBC.

Incidentul s-a produs spre finalul spectacolului, iar poliția a fost alertată de angajații sălii după ce mai mulți spectatori au început să tușească și să acuze usturimi ale ochilor și dificultăți de respirație.

80 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor Foto: Getty Images

La început, autoritățile au suspectat că ar fi fost vorba despre gaze lacrimogene, însă natura substanței nu a fost confirmată. Poliția din Greater Manchester a declarat incident major, pentru a coordona intervenția serviciilor de urgență și evacuarea publicului. Potrivit martorilor citați de presa britanică, în sală s-a simțit un miros puternic și neplăcut, iar unii oameni au început să se panicheze.

Înregistrări distribuite pe rețelele sociale îi arată pe spectatori ieșind din arenă în timp ce tușesc și își acoperă gura. Unii participanți au povestit că au așteptat zeci de minute până când li s-a comunicat clar să părăsească sala.

Don Toliver nu a comentat incidentul

Don Toliver este un rapper american Foto: Getty Images

Serviciul de ambulanță din nord-vestul Angliei a trimis mai multe echipaje, inclusiv o echipă specializată pentru intervenții în zone cu risc. Peste 80 de persoane au fost evaluate de personalul medical, unele prezentând simptome oculare și respiratorii, iar un pacient a fost transportat la Manchester Royal Infirmary pentru investigații. În arenă a fost efectuată și o operațiune de decontaminare, ca măsură de precauție.

A doua zi, anchetatorii au cercetat zona, iar accesul în arenă a fost restricționat temporar. Poliția încearcă să afle ce substanță a fost răspândită și dacă a fost eliberată intenționat sau accidental.

Până acum nu a fost anunțată nicio arestare, iar Don Toliver nu a comentat public incidentul. Artistul are programate alte două concerte în Londra, unul luni, la arena The O2, și celălalt marți, la OVO Arena Wembley.