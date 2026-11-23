Maye Musk, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria modei internaționale și mama miliardarului Elon Musk, va ajunge în România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc NISSA.

Mama lui Elon Musk vine în România Foto: shutterstock

Celebrul model, autoare de bestselleruri și inspirație pentru milioane de femei din întreaga lume, va participa la un eveniment special organizat în București cu ocazia lansării noii sale cărți, „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”.

Maye Musk, o carieră de peste cinci decenii în lumina reflectoarelor

La 78 de ani, Maye Musk continuă să fie una dintre cele mai apreciate figuri din industria modei. De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai bine de 50 de ani, aceasta a apărut pe copertele unor publicații prestigioase precum Vogue, ELLE și Harper's Bazaar și a devenit imaginea mai multor campanii internaționale importante, potrivit ProSport.

Succesul său a atras atenția nu doar prin longevitate, ci și prin felul în care a redefinit standardele asociate vârstei în industria modei.

Chiar și după împlinirea vârstei de 70 de ani, Maye Musk a continuat să fie prezentă în campanii de amploare, demonstrând că eleganța și influența nu au limită de vârstă.

Înainte de a deveni unul dintre cele mai cunoscute modele din lume și mama lui Elon Musk, Maye Musk a avut o copilărie cu totul neobișnuită. O mare parte dintre amintirile sale sunt legate de deșertul Kalahari din Namibia, unde zbura alături de familia sa în avionul pilotat de tatăl ei, pasionat de aviație și aventură.

Încă din primii ani de școală, Maye s-a remarcat prin aptitudinile sale excepționale la matematică. Potrivit propriilor mărturisiri, profesorii o trimiteau adesea să-i ajute pe elevii mai mari să înțeleagă lecțiile datorită ușurinței cu care rezolva problemele.

A pășit în lumea modelingului la doar 15 ani, iar trei ani mai târziu a ales să studieze nutriția. A devenit dietetician la vârsta de 21 de ani, construindu-și în paralel o carieră în domeniul sănătății și al modei.

În 1970, la 22 de ani, s-a căsătorit cu inginerul Errol Musk. La scurt timp s-a născut primul lor copil, Elon, urmat de Kimbal și Tosca. Căsnicia avea însă să se încheie după nouă ani.

Dincolo de cariera în modelling, povestea sa este una despre perseverență și independență. În paralel cu dezvoltarea profesională, și-a crescut cei trei copii, care au ajuns la rândul lor personalități cunoscute la nivel internațional: Elon Musk, fondatorul SpaceX și unul dintre cei mai influenți oameni din tehnologie, Kimbal Musk, antreprenor, și Tosca Musk, producătoare și regizoare de film.

NISSA organizează un eveniment exclusiv la București

Vizita în România va avea loc în contextul lansării volumului „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”, carte în care Maye Musk vorbește despre reinventare, curaj și capacitatea de a merge înainte indiferent de provocările întâlnite.

Evenimentul organizat de NISSA va reuni personalități din domeniile modei, culturii și afacerilor și le va oferi participanților oportunitatea de a descoperi mai multe despre experiențele care au definit parcursul profesional și personal al invitatei.

Unul dintre momentele centrale ale serii va fi dialogul dintre Maye Musk și Mihaela Rădulescu.

Cele două vor aborda teme legate de cariera internațională a modelului, experiența de mamă, provocările vieții, încrederea în sine și importanța de a îmbrățișa noi începuturi la orice vârstă. Invitații vor avea, de asemenea, ocazia să participe la o sesiune de întrebări și răspunsuri și la un moment dedicat cărților semnate de autoare.

Maye Musk va participa și la un proiect editorial realizat cu ELLE România

Pe durata șederii sale în România, Maye Musk va lua parte și la un proiect editorial special realizat în colaborare cu ELLE România. Inițiativa își propune să surprindă stilul inconfundabil al vedetei, personalitatea sa și influența pe care continuă să o aibă asupra industriei modei la nivel global.

Reprezentanții NISSA au transmis că alegerea lui Maye Musk pentru acest eveniment nu este întâmplătoare, aceasta reprezentând un model de eleganță, independență și determinare.

„Maye Musk întruchipează eleganța, independența și curajul. Și-a construit o carieră internațională extraordinară, crescând în același timp trei copii care și-au urmat propriile viziuni, demonstrând că succesul poate îmbrăca numeroase forme. Prin TIMELESS, ne dorim să celebrăm femeile care continuă să evolueze, să inspire și să îmbrățișeze noi oportunități de-a lungul vieții”, au transmis reprezentanții brandului.

Ce reacție a avut Maye Musk după ce a văzut Târgul de Crăciun de la Craiova

Nu este pentru prima dată când România îi atrage atenția lui Maye Musk. Mama fondatorului Tesla și SpaceX a reacționat public după ce a urmărit imagini de la Târgul de Crăciun din Craiova, unul dintre cele mai populare evenimente de iarnă din țară.

În vârstă de 77 de ani, Maye Musk s-a declarat impresionată de atmosfera surprinsă în imaginile distribuite în mediul online. Pe platforma X, aceasta a redistribuit un videoclip dedicat târgului și a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv.

„Frumos”, a scris Maye Musk, alături de trei emoji-uri: o față zâmbitoare înconjurată de inimi, o față cu ochi în formă de stele și un brad de Crăciun.

Videoclipul redistribuit de aceasta prezenta imaginile spectaculoase din centrul Craiovei și era însoțit de un mesaj elogios la adresa României.

„Fără bariere de beton. Fără paznici înarmați. Fără tensiune. Doar mii de oameni învăluiți în lumini de Crăciun, cântând colinde, bând vin fiert și sărbătorind nașterea lui Hristos în pace. România, arăți lumii cum este o țară care încă își amintește că bucuria, credința și siguranța merg mână în mână. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog ca restul Europei și America să recâștige curând acest sentiment”, se arăta în postarea redistribuită de mama lui Elon Musk.

Mesajul publicat de Maye Musk nu a trecut neobservat nici la Craiova. Primarul municipiului, Lia Olguța Vasilescu, a distribuit la rândul său reacția vedetei și a subliniat aprecierea de care se bucură târgul organizat în oraș.

„Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova...”, a scris edilul pe rețelele sociale.