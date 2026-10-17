Glumele momentului cu Tesla zburătoare a lui Elon Musk. Râzi cu lacrimi

Evenimentul spectaculos în care Elon Musk a prezentat prototipul celei de-a doua generații de Tesla Roadster a captivat atenția publicului din întreaga lume. Miliardarul a afirmat că automobilul sport se folosește de tehnologia aerospațială de la SpaceX pentru a zbura practic ca o rachetă, fiind dotat cu propulsoare speciale în partea din spate.

Meme-uri cu mașinile zburătoare Foto: captură TikTok

Demonstrațiile acrobatice din cadrul prezentării, în care vehiculul a accelerat pe o rampă și s-a rotit în aer, au devenit rapid subiectul principal de discuție pe internet. Deși promisiunile tehnologice sunt uluitoare, declarațiile conform cărora mașina poate ajunge de la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă au declanșat o adevărată explozie de creativitate în mediul online. Utilizatorii rețelelor sociale au transformat imediat subiectul într-o sursă inepuizabilă de parodii și umor virtual.

Val de glume și imagini virale pe rețelele sociale

Principala atracție a acestui moment a fost reprezentată de glumele internauților, care au folosit inteligența artificială pentru a pune în scenă situații absurd de amuzante cu noua mașină zburătoare.

Rețelele de socializare au fost invadate de imagini și clipuri în care regulile de circulație și traficul de zi cu zi sunt complet date peste cap. Într-una dintre imagini este ilustrat un adevărat ambuteiaj aerian, unde zeci de mașini futuriste plutesc unele peste altele la înălțime, stând la coadă în mod haotic.

Umorul românesc nu a lipsit din acest festival al meme-urilor: într-o ilustrație devenită virală, un polițist de la Rutieră din România s-a urcat pe o scară înaltă fixată direct pe mașina de poliție pentru a opri în trafic o șoferiță aflată la volanul unei mașini zburătoare care plutește deasupra șoselei. În alte videoclipuri parodice, vehiculele Tesla sunt imaginate zburând la altitudini uriașe chiar prin dreptul ferestrelor filtrelor de avion sau executând salturi acrobatice denumite ironic „backflip” pe autostradă.

Ce presupune proiectul futurist al lui Elon Musk

Miliardarul a explicat în cadrul demonstrației din Texas că vehiculul beneficiază de propulsoare principale și sisteme de control al altitudinii, oferind o experiență ce duce distracția la un nivel extrem.

În ciuda entuziasmului, Musk a recunoscut deschis că prototipul nu a fost gândit neapărat ca un vehicul optimizat pentru siguranță și că există mari semne de întrebare dacă va fi legal în toate jurisdicțiile.

Deși în anul 2014 era mai degrabă sceptic în privința viitorului vehiculelor zburătoare, fondatorul companiei a schimbat abordarea trei ani mai târziu când a anunțat noul Roadster. Conform planurilor anunțate, producția acestui model spectaculos este programată să înceapă în anul 2028, iar prețul de achiziție va depăși suma de 200.000 de dolari.