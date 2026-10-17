 Glumele momentului cu Tesla zburătoare a lui Elon Musk. Râzi cu lacrimi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Glumele momentului cu Tesla zburătoare a lui Elon Musk. Râzi cu lacrimi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Evenimentul spectaculos în care Elon Musk a prezentat prototipul celei de-a doua generații de Tesla Roadster a captivat atenția publicului din întreaga lume. Miliardarul a afirmat că automobilul sport se folosește de tehnologia aerospațială de la SpaceX pentru a zbura practic ca o rachetă, fiind dotat cu propulsoare speciale în partea din spate.

Meme-uri cu mașinile zburătoare
Meme-uri cu mașinile zburătoare Foto: captură TikTok

Demonstrațiile acrobatice din cadrul prezentării, în care vehiculul a accelerat pe o rampă și s-a rotit în aer, au devenit rapid subiectul principal de discuție pe internet. Deși promisiunile tehnologice sunt uluitoare, declarațiile conform cărora mașina poate ajunge de la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă au declanșat o adevărată explozie de creativitate în mediul online. Utilizatorii rețelelor sociale au transformat imediat subiectul într-o sursă inepuizabilă de parodii și umor virtual.

Val de glume și imagini virale pe rețelele sociale

Principala atracție a acestui moment a fost reprezentată de glumele internauților, care au folosit inteligența artificială pentru a pune în scenă situații absurd de amuzante cu noua mașină zburătoare.

Rețelele de socializare au fost invadate de imagini și clipuri în care regulile de circulație și traficul de zi cu zi sunt complet date peste cap. Într-una dintre imagini este ilustrat un adevărat ambuteiaj aerian, unde zeci de mașini futuriste plutesc unele peste altele la înălțime, stând la coadă în mod haotic.

Umorul românesc nu a lipsit din acest festival al meme-urilor: într-o ilustrație devenită virală, un polițist de la Rutieră din România s-a urcat pe o scară înaltă fixată direct pe mașina de poliție pentru a opri în trafic o șoferiță aflată la volanul unei mașini zburătoare care plutește deasupra șoselei. În alte videoclipuri parodice, vehiculele Tesla sunt imaginate zburând la altitudini uriașe chiar prin dreptul ferestrelor filtrelor de avion sau executând salturi acrobatice denumite ironic „backflip” pe autostradă.

Ce presupune proiectul futurist al lui Elon Musk

Miliardarul a explicat în cadrul demonstrației din Texas că vehiculul beneficiază de propulsoare principale și sisteme de control al altitudinii, oferind o experiență ce duce distracția la un nivel extrem.

În ciuda entuziasmului, Musk a recunoscut deschis că prototipul nu a fost gândit neapărat ca un vehicul optimizat pentru siguranță și că există mari semne de întrebare dacă va fi legal în toate jurisdicțiile.

Deși în anul 2014 era mai degrabă sceptic în privința viitorului vehiculelor zburătoare, fondatorul companiei a schimbat abordarea trei ani mai târziu când a anunțat noul Roadster. Conform planurilor anunțate, producția acestui model spectaculos este programată să înceapă în anul 2028, iar prețul de achiziție va depăși suma de 200.000 de dolari.  

Ghid de cumpărături

alina puscau (2) jpg
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile Vedete românești
banner dorel visan png
#Exclusiv Click!
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?” Vedete românești
image
Calcanul de 156 de euro care a șocat doi turiști: „Chelnerul nu ne-a spus prețul”. Nota de plată usturătoare într-un restaurant din Veneția adevarul.ro
image
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică” adevarul.ro

Parteneri

image
Balonul de Aur a renunțat la rețelele sociale. Ce alți sportivi n-au vrut să mai audă de Facebook, X sau TikTok www.fanatik.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” as.ro
image
Ce sunt „țepii” uriași care ies din roțile unor mașini. La ce folosesc și unde sunt legali playtech.ro
image
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună www.fanatik.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
online shopping jpg
Escrocheria care îi poate lăsa pe români fără bani pe card. Avertismentul transmis de ING Bank Fapt divers
Flori cireș Japonia FOTO Shutterstock
Alertă de cutremur devastator în Japonia! Autoritățile au anunțat un seism de 9,9, apoi au recunoscut greșeala Internațional
ceas ora de vara jpg
Se schimbă oficial modul în care este măsurat timpul. Ce se întâmplă din 20 mai 2027 Actualitate
1 sofran jpg jpeg
Condimentul românesc care costă 35.000 de euro kilogramul! Delicatesele de lux care fac senzație la un târg din București Fapt divers
carabinieri jpeg
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință. Cine este principalul suspect Internațional
image png
Noapte de groază la Castelul Corvinilor! Doi youtuberi americani, singuri în fortăreață. Ce au încercat să descopere Fapt divers
sir george iacobescu cbe born 9 november 440nw 5634173c jpg
Românul care vrea să ridice un zgârie-nori de 70 de etaje în Londra! Cine este George Iacobescu, omul din spatele proiectului uriaș Internațional
Katie Zacharia png
Record la Casa Albă: Purtătoarea de cuvânt Katie Zacharia, demisă după prima conferință de presă Internațional
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net