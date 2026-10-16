 Elon Musk a prezentat mașina zburătoare Tesla! Sare peste alte automobile și folosește tehnologie SpaceX
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Elon Musk a prezentat mașina zburătoare Tesla! Sare peste alte automobile și folosește tehnologie SpaceX

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Elon Musk a dezvăluit cel mai recent model Tesla, despre care susține că va fi prima mașină zburătoare din lume. Vehiculul se folosește de tehnologia companiei sale aerospațiale SpaceX, pentru „a zbura practic ca o rachetă”.

Mașina zburătoare Tesla.
Mașina zburătoare Tesla. Foto: captură YouTube

Miliardarul, care a găzduit o demonstrație a modelului Tesla Roadster 2 la centrul de dezvoltare și testare a rachetelor SpaceX din Texas, a declarat că mașina sport poate accelera de la 0 la 100 km/h într-un timp record de mai puțin de o secundă și are propulsoare, scrie The Guardian.

Prima mașină zburătoare de la Tesla

Elon Musk, CEO-ul Tesla, Franz von Holzhausen, designerul șef, și Lars Moravy, vicepreședintele departamentului de inginerie auto, au demonstrat diverse capabilități ale celei de-a doua generații de Roadster.

Într-o demonstrație, automobilul a accelerat pe o rampă, apoi s-a desprins de suprafață, s-a rotit în aer și a aterizat perfect la sol.

„Se pare că viitorul are mașini zburătoare”, a spus Musk într-o postare pe site-ul său de socializare, X, care însoțește un videoclip de la eveniment.

Într-o altă cascadorie, prototipul a zburat peste mai multe mașini Tesla, care erau aliniate. 

Elon Musk era sceptic în trecut în materie de mașini zburătoare

În cadrul evenimentului de joi, Elon Musk a declarat că mașinile au propulsoare în spate și se vor putea rostogoli în aer. Cu toate acestea, recunoaște că nu crede că îndeplinește toate caracteristicile din punct de vedere legal și nu este construită pentru a fi sigură.

„Mașinile zburătoare sunt reale. Au control al altitudinii, propulsoare și propulsoare principale în spate. Deci, practic, poate zbura ca o rachetă, poate face rostogoliri, cascadorii nebune.

Nu sunt sigur că este neapărat legal în toate jurisdicțiile”, a mai spus miliardarul, adăugând că prototipul „nu era neapărat o mașină optimizată din punct de vedere al siguranței, dar duce indicatorul de distracție la 11”

În 2014, Elon Musk și-a exprimat scepticismul cu privire la un viitor cu vehicule zburătoare. Totuși, trei ani mai târziu, el a anunțat dezvoltarea modelului Roadster 2, care va intra în producție în 2028 și va avea un preț de peste 200.000 de dolari. 

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