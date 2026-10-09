 Fostele partenere ale lui Elon Musk rup tăcerea. Dezvăluiri incendiare despre viața personală a miliardarului
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Fostele partenere ale lui Elon Musk rup tăcerea. Dezvăluiri incendiare despre viața personală a miliardarului

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Un nou documentar maraton de patru ore, intitulat simplu „Musk” și regizat de Alex Gibney, prezintă o imagine sumbră și necosmetizată a celui mai bogat om din lume. Printre cele mai tulburătoare mărturii din film se numără cele ale fostelor sale partenere romantice, care oferă detalii intime despre comportamentul miliardarului.

Elon Musk.
Elon Musk. Foto: gettyimages

Fostele iubite ale lui Elon Musk au dat câteva detalii neștiute despre miliardar. Un documentar de patru ore oferă o imagine amplă asupra carierei sale, dar vine și cu picanterii referitoare la viața lui amoroasă. Șeful Tesla este, din câte se știe, tatăl a 14 copii.

Detalii neștiute despre relațiile lui Elon Musk

Noul documentar de patru ore denumit „Musk” a fost creat pe parcursul a patru ani. Inițial, Alex Gibney a abordat filmul din perspectiva unui fan Musk, dar pe parcursul cercetărilor sale este clar că devine sceptic față de imaginea mitică a miliardarului. Elon Musk a refuzat să participe la film, așa că realizatorii au creat un avatar cu ajutorul inteligenței artificiale, care spune replici extrase din interviurile miliardarului, scrie sfgate.com.

O parte care surprinde este cea în care fostele sale partenere dau detalii despre relația cu acesta. Șeful Tesla este tatăl a 14 copii, despre care se știe, și a declarat în trecut că-și dorește o „legiune” de urmași. 

La documentar a participat Justine Musk, mama primilor săi cinci copii, dar și cu Ashley St. Clair, o influenceriță care a dezvăluit și ea recent că are un copil cu Elon Musk. Lucrurile între Justine și Elon nu erau tocmai roz, din spusele sale.

Miliardarul i-ar fi enumerat 15 lucruri pe care le considera greșite la ea și, la un moment dat, i-ar fi reproșat faptul că dacă ar fi fost angajata lui, ar fi concediat-o. De asemenea, în cadrul deocumentarului a dat câteva detalii și despre moartea primului lor copil și despre aplicat fiicei lor transgender, Vivian Jenna Wilson

Cât despre cealaltă parteneră, St. Claire, ea a refuzat să semneze un acord de confidențialitate de 40 de milioane de dolari, avândacum libertatea de a da detalii din relația lor și de a dezvălui mesaje. Influencerița a descris mesajele primite de la Musk pe platforma X drept o abordare agresivă și persistentă, sugerând că nu a fost singura femeie curtată în acest mod. În documentar sunt prezentate mesaje private din perioada lor de cunoaștere. 

Controversele din spatele succesului lui Musk

În același timp, filmul oferă o perspectivă critică și asupra întregii sale cariere. Trecând prin momentele-cheie din afacerile sale, de la primele afaceri Zip2 și X.com, până la proiectele gigant precum SpaceX, Tesla, Starlink, xAI și recentul Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), documentarul susține că miliardarul promite adesea mai mult decât poate livra și își atribuie lui meritele altora.

De asemenea, producția analizează modul în care Musk a beneficiat de miliarde de dolari din fonduri guvernamentale, evitând totodată reglementările statale.

Regizat de Alex Gibney, cunoscut pentru documentarele sale despre Scientologie și Elizabeth Holmes), „Musk” urmează să intre în cinematografe pe 16 octombrie 2026, după ce a avut avanpremiera la Festivalul de Film Mill Valley.

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