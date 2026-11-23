Gigi Becali a renunțat definitiv la proprietatea impunătoare pe care o deținea în cartierul Păcurari din Iași.

După 23 de ani, Gigi Becali s-a despărțit de „palatul” din Iași Foto: arhivă

Tranzacția i-ar fi adus omului de afaceri suma de 400.000 de euro pentru imobilul situat într-o zonă exclusivistă a orașului, chiar în apropierea locuinței creatoarei de modă Irina Schrotter, potrivit informațiilor publicate de politis.ro.

Construcția se remarcă prin dimensiunile sale generoase, având o suprafață desfășurată de 488 de metri pătrați (în jur de 500 de metri pătrați construiți), dispusă pe patru niveluri și amplasată pe un teren de 633 de metri pătrați în acte.

Povestea vilei din Păcurari și renovarea din temelii a imobilului

Istoria clădirii în patrimoniul finanțatorului FCSB a început în anul 2002, când Gigi Becali a preluat casa în contul unor sume pe care trebuia să le recupereze în urma achiziției Avicola Iași. Imobilul fusese ridicat inițial de un cetățean basarabean și ajunsese ulterior în posesia patronului companiei, înainte de a fi transferat lui Becali, conform datelor apărute în presa locală la acea vreme.

Timp de peste două decenii, vila din Păcurari a servit drept reședință pentru Gigi Becali și familia sa ori de câte ori veneau la Iași, vizitele fiind mult mai frecvente în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. În unele ocazii, omul de afaceri călătorea spre capitala Moldovei însoțit de apropiați la bordul unui avion privat de tip Cessna, o astfel de cursă fiind identificată inclusiv în datele unei scurgeri de informații din domeniul aviatic, notează sursa citată.

Înainte sau în jurul tranzacției, clădirea a trecut printr-o renovare amplă, nu doar printr-o simplă retușare estetică. Ferestrele au fost înlocuite, iar anumite deschideri au fost lărgite pentru a crea suprafețe vitrate mult mai mari pe fațadă. Totodată, vechiul acoperiș roșiatic a fost schimbat cu unul metalic, de culoare gri-antracit, iar exteriorul a primit un finisaj deschis la culoare.

Deși vila nu a fost extinsă și nu a primit un etaj suplimentar, lucrările nu par complet finalizate, terasa de la parter și curtea fiind încă neamenajate, iar unele elemente ale construcției demontate. Potrivit sursei, contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat în luna februarie 2025, perioadă în care imobilul figura încă în declarația de avere a lui Gigi Becali.

Cine a cumpărat vila de 400.000 de euro de la Gigi Becali

Noul proprietar al fostei reședințe din Păcurari este societatea Trinity Contractors SRL, o firmă activă în domeniul construcțiilor, care are aproximativ 50 de angajați. Înființată în 2023, compania a raportat în primii doi ani de activitate încasări de peste 40 de milioane de lei și un profit total de circa un milion de lei.

În spatele acestei societăți se află Daniel Mihoc, un antreprenor originar din județul Neamț, care controlează mai multe afaceri atât în Iași, cât și în județul său de domiciliu. Printre firmele sale din Iași se numără D&G Euroconstruct, cu sediul în comuna Rediu, societate care nu a depus bilanțuri financiare timp de 14 ani, înregistrând abia la finalul anului 2025 o declarație prin care se menționa că nu a desfășurat activitate de la înființare. În județul Neamț, Daniel Mihoc mai figurează în conducerea companiilor Construct Lucia și Mihoc Construcții Montaj, firme cu rezultate financiare mai modeste decât cele ale Trinity Contractors.

Jurnaliștii politis.ro au încercat să îl contacteze pe omul de afaceri pentru un punct de vedere privind achiziția, însă numerele de telefon disponibile în sursele publice nu au putut fi apelate.