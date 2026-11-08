Câștig de peste 3.000 de euro din creșterea gâștelor! Povestea botoșăneanului care a ales o rasă rară

O pasiune descoperită pe internet s-a transformat într-o activitate care îi aduce câștiguri frumoase unui bărbat din județul Botoșani. Andrei Ciobanu crește de aproximativ trei ani gâște din rase grele, iar printre păsările pe care le îngrijește se numără și exemplarele Holmogor, apreciate pentru dimensiunile și aspectul lor aparte.

Andrei Ciobanu Foto: Agrointel.ro

Ideea a apărut după ce botoșăneanul a descoperit pe internet fotografii și informații despre această rasă. A fost atras de caracteristicile păsărilor și a decis să încerce să crească propriile exemplare. Ulterior, activitatea s-a dezvoltat, iar vânzarea bobocilor și a păsărilor tinere a devenit principala sa direcție de comercializare.

Andrei Ciobanu crește 40 de gâște Holmogor. Ce greutate poate atinge un mascul

În prezent, crescătorul deține 40 de exemplare din rasa Holmogor, la care se adaugă alte 20 de gâște provenite dintr-o rasă adusă din Germania. Alegerea nu a fost întâmplătoare, botoșăneanul fiind atras în special de dimensiunile impresionante ale acestor păsări.

Holmogor este o rasă care se remarcă prin greutatea exemplarelor, dar și prin anumite particularități fizice. Forma corpului, lungimea și aspectul gâtului, ciocul, barba și faldurile sunt elemente importante pentru identificarea păsărilor care păstrează caracteristicile rasei.

Andrei Ciobanu a povestit că a avut inclusiv un mascul care a ajuns la o greutate impresionantă înainte de a împlini jumătate de an. La numai cinci luni, pasărea cântărea aproape 13 kilograme, un rezultat care arată cât de masive pot deveni exemplarele acestei rase.

„Anul trecut am avut un mascul care, la doar cinci luni, cântărea 12,8 kilograme. Pe lângă greutate, pentru păstrarea caracteristicilor rasei sunt importante forma corpului, gâtul, ciocul, barba și faldurile”, a explicat crescătorul pentru agrointel.ro.

Deși o femelă Holmogor poate produce între 15 și 30 de ouă într-un ciclu, botoșăneanul nu și-a orientat activitatea către comercializarea acestora. Motivul este că nu toate ouăle sunt fertile, astfel că a considerat mai potrivit să vândă boboci și exemplare tinere.

Cum hrănește gâștele Holmogor și câți bani a obținut din vânzarea bobocilor

Creșterea acestor păsări presupune atenție atât la alimentație, cât și la condițiile în care sunt ținute. În primele săptămâni de viață, bobocii primesc furaj special pentru începutul dezvoltării, însă ulterior hrana lor este completată în mare parte cu verdeață.

Potrivit lui Andrei Ciobanu, aproximativ 70% din alimentația gâștelor este reprezentată de verdeață. Acest aspect face parte din modul în care își organizează activitatea de creștere, ținând cont de nevoile păsărilor în diferitele etape de dezvoltare.

Interesul pentru rasa Holmogor nu se limitează însă la gospodăria sa. Deși nu este foarte răspândită, aceasta atrage atenția crescătorilor și a persoanelor pasionate de păsări. Cererea înregistrată anul trecut a fost una ridicată, iar bobocii au fost comercializați inițial la un preț de aproximativ 100 de euro pentru un exemplar.

Botoșăneanul a povestit că, în sezonul trecut, a avut două familii de gâște, fiecare alcătuită dintr-un mascul și două femele. Din acestea a obținut aproximativ 23 de boboci. A ales să păstreze doar unul sau doi pentru propria crescătorie, iar pe ceilalți i-a vândut celor interesați.

Pe măsură ce solicitările au crescut, prețul de comercializare a fost majorat. Astfel, activitatea începută din curiozitate și pasiune i-a adus încasări de peste 3.000 de euro într-un singur an.

„Bobocii de gâște Holmogor au fost vânduți inițial cu aproximativ 100 de euro bucata, iar ulterior prețul a crescut, pe măsură ce a existat și cererea pe piață. Anul trecut am avut două familii de gâște, fiecare formată dintr-un mascul și două femele. Din acestea am reușit să obțin aproximativ 23 de boboci. Am păstrat pentru mine doar unul sau doi și am vândut restul. Am scos undeva la peste 3.000 de euro”, a declarat Andrei Ciobanu.