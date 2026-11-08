Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc și care sunt numerele norocoase

Duminică, 8 noiembrie, au loc noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49, reportul a ajuns la peste 649.900 de euro, iar la Joker sunt în joc peste 246.100 de euro.

Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Foto: profimedia

Ce premii sunt în joc pentru această duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,47 milioane de lei, adică peste 649.900 de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,91 milioane de lei, însemnând peste 358.400 de euro.

La Joker, la categoria I, s-a pus în joc un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro). La acelasi joc, la categoria a II-a este un report în valoare de peste 474.200 de lei, adică peste 88.800 de euro, iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 39.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 56.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro)

Câștigătorul care a jucat aceleași numere de peste 20 de ani

Marele premiu din data de 22 octombrie a fost câștigat de un bărbat de aproape 50 de ani, din județul Prahova, care a ghicit toate cele șase numere. A plecat acasă cu 3,32 milioane de euro, după ce a completat trei variante simple.

Prahoveanul le-a spus reprezentanților loteriei că își pune în joc numerele norocoase de aproximativ 20 de ani, iar de-a lungul anilor nu a câștigat decât premii mici. El a declarat că va continua să joace.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a spus norocosul câștigător, conform Loteriei Române.