Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Report de peste un milion de euro la categoria I.

Joi, 29 octombrie 2026, are loc o nouă tragere Loto 6/49, iar premiul pus în joc la categoria I depășește un milion de euro. Jucătorii care speră să obțină marele câștig își pot pregăti biletele înaintea extragerii programate în această seară, la ora 18:00.

Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Foto: arhiva

Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026 are loc diseară, de la ora 18:00

Emoțiile cresc pentru participanții la Loto 6/49, unde reportul de la categoria I a trecut de pragul unui milion de euro. Tragerea de joi, 29 octombrie 2026, le oferă jucătorilor o nouă șansă de a câștiga premiul cel mare.

Extragerea este programată pentru ora 18:00. Cei care participă la joc pot urmări ulterior rezultatele și pot verifica dacă numerele de pe biletele lor se regăsesc printre cele extrase.

Report de peste un milion de euro la categoria I

Premiul aflat în joc la categoria I reprezintă principalul punct de interes al tragerii Loto 6/49 din această seară. Reportul depășește un milion de euro, o sumă care atrage atenția celor care încearcă să ghicească cele șase numere câștigătoare.

Loto 6/49 este unul dintre cele mai cunoscute jocuri de noroc din România. Pentru a câștiga premiul de la categoria I, un participant trebuie să ghicească toate cele șase numere extrase din cele 49 disponibile.

Rezultatele Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Numerele câștigătoare, după extragere

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 vor putea fi cunoscute după încheierea extragerii de joi seară. Rezultatele vor fi publicate după ce vor fi anunțate oficial.

Numerele extrase la Loto 6/49 – 29 octombrie 2026: vor fi actualizate după tragere.

Jucătorii sunt sfătuiți să verifice biletele folosind rezultatele oficiale, pentru a afla dacă au obținut un premiu la una dintre categoriile de câștig.

Cum se câștigă premiul cel mare la Loto 6/49

Pentru a obține premiul de la categoria I, trebuie ghicite toate cele șase numere extrase. Jocul presupune alegerea a șase numere distincte din intervalul 1–49.

Premiile se acordă în funcție de numărul de potriviri și de regulile jocului. Înainte de a revendica un eventual câștig, participanții trebuie să consulte informațiile oficiale publicate de Loteria Română.

Tragerea din 29 octombrie 2026 este programată la ora 18:00, iar atenția se îndreaptă către reportul de peste un milion de euro de la categoria I.