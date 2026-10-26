 Cine este norocosul câștigător al marelui premiu de la Loto. A jucat aceleași numere de peste 20 de ani: „Am perseverat”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine este norocosul câștigător al marelui premiu de la Loto. A jucat aceleași numere de peste 20 de ani: „Am perseverat”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Marele premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat joia trecută, pe data de 22 octombrie. Astăzi, după numai câteva zile, norocosul câștigător s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul. După ce a ghicit toate cele șase numere norocoase, bărbatul a pus mâna pe un premiu în valoare de 3,32 milioane de euro.

Norocosul câștigător este din județul Prahova
Norocosul câștigător este din județul Prahova Foto: Arhivă

Norocosul câștigător al marelui premiu de la Loto 6/49 a reușit să pună mâna pe un premiu în valoare de 17.760.754,40 de lei, adică puțin peste 3,32 milioane de euro. După numai câteva zile de la tragerea Loto, pe 26 octombrie, el a ajuns la sediul central al Loteriei Române pentru a ridica banii.

Norocosul câștigător este un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, originar din județul Prahova. El a completat trei variante simple iar biletul norocos l-a costat numai 24,5 lei. Bărbatul a folosit o aplicație pentru a-și juca numerele norocoase direct online, iar joia trecută a avut surpriza de a afla că a câștigat marele premiu.

A câștigat 3,32 milioane de euro

Prahoveanul le-a spus reprezentanților loteriei că își pune în joc numerele norocoase de aproximativ 20 de ani, iar de-a lungul anilor nu a câștigat decât premii mărunte. În ultimii ani, bărbatul nu a mai stat la cozi și a început să cumpere bilete direct online.

Mai mult decât atât, bărbatul nu a schimbat niciodată numerele pe care le juca. Fiecare număr ales are o semnificație personală, motiv pentru care bărbatul nu și-a schimbat varianta niciodată.

„Aveți încredere, jucați în continuare”

Simplul fapt că a pus mâna pe marele premiu nu l-a făcut pe bărbat să renunțe la hobby-ul său de a juca la Loto. El a spus că va continua să cumpere bilete și a transmis și un mesaj după ce și-a ridicat marele premiu.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a spus norocosul câștigător, conform Loteriei Române.

Ghid de cumpărături

banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
jamie oliver t jpg jpeg
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia” Actualitate
image
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști adevarul.ro
image
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului” adevarul.ro

Parteneri

image
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Misterul sacului cu bani dispărut de la Biroul Vamal Otopeni. Detaliul descoperit după 9 luni observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a lungul istoriei www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
planta png
Ideea care l-a îmbogățit pe un tânăr. A pornit de la o plantă roz și a ajuns la 1.000 de comenzi zilnice Internațional
roboti umanoizi dans profimedia (2) jpg
110 roboți umanoizi au stabilit un record mondial la dans! Fapt divers
kaufland jpg
Kaufland face angajări în mai multe orașe din România. Tichete de masă și salarii atractive pentru candidați Național
ziua mortilor profimedia (2) jpg
Spectacol impresionant de Ziua Morților! Mii de oameni au celebrat tradiția mexicană Fapt divers
Alexandru Toader si tatal sau, Tudorel Toader
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de abuzuri sexuale de șapte studente. Cine este avocatul său: „Este o lovitură” Național
scoala jpg
Ce amendă plătește un profesor care a agresat un elev de 14 ani. Cadrul didactic continuă să rămână la catedră Național
autostrada viteza jpg
Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica Național
jamie oliver t jpg jpeg
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia” Actualitate
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net