Cine este norocosul câștigător al marelui premiu de la Loto. A jucat aceleași numere de peste 20 de ani: „Am perseverat”

Marele premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat joia trecută, pe data de 22 octombrie. Astăzi, după numai câteva zile, norocosul câștigător s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române pentru a-și ridica premiul. După ce a ghicit toate cele șase numere norocoase, bărbatul a pus mâna pe un premiu în valoare de 3,32 milioane de euro.

Norocosul câștigător este din județul Prahova Foto: Arhivă

Norocosul câștigător al marelui premiu de la Loto 6/49 a reușit să pună mâna pe un premiu în valoare de 17.760.754,40 de lei, adică puțin peste 3,32 milioane de euro. După numai câteva zile de la tragerea Loto, pe 26 octombrie, el a ajuns la sediul central al Loteriei Române pentru a ridica banii.

Norocosul câștigător este un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, originar din județul Prahova. El a completat trei variante simple iar biletul norocos l-a costat numai 24,5 lei. Bărbatul a folosit o aplicație pentru a-și juca numerele norocoase direct online, iar joia trecută a avut surpriza de a afla că a câștigat marele premiu.

A câștigat 3,32 milioane de euro

Prahoveanul le-a spus reprezentanților loteriei că își pune în joc numerele norocoase de aproximativ 20 de ani, iar de-a lungul anilor nu a câștigat decât premii mărunte. În ultimii ani, bărbatul nu a mai stat la cozi și a început să cumpere bilete direct online.

Mai mult decât atât, bărbatul nu a schimbat niciodată numerele pe care le juca. Fiecare număr ales are o semnificație personală, motiv pentru care bărbatul nu și-a schimbat varianta niciodată.

„Aveți încredere, jucați în continuare”

Simplul fapt că a pus mâna pe marele premiu nu l-a făcut pe bărbat să renunțe la hobby-ul său de a juca la Loto. El a spus că va continua să cumpere bilete și a transmis și un mesaj după ce și-a ridicat marele premiu.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a spus norocosul câștigător, conform Loteriei Române.