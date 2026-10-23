Câte zile libere vor avea românii la finalul lunii noiembrie. Când pică Sfântul Andrei și Ziua Națională în acest an

La fel ca în fiecare an, românii vor avea parte de două zile libere la sfârșitul lunii noiembrie. Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt zile libere în toată țara, iar în acest an aceste două evenimente importante pică în așa fel încât angajații și elevii din țara noastră vor avea parte de o adevărată mini-vacanță.

Românii vor avea patru zile libere la finalul lui noiembrie Foto: Arhivă

În acest an, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României pică luni, 30 noiembrie și marți, 1 decembrie. Practic, acest lucru înseamnă că angajații și elevii din țara noastră vor avea parte de patru zile libere, deoarece cele două sărbători se leagă de weekend.

Cu ocazia acestor zile, românii se vor putea bucura de cele două zile libere obișnuite de weekend, pe 28 și 29 noiembrie, iar apoi, luni, va fi sărbătorit Sfântul Andrei. Acest lucru înseamnă că românii vor continua să se bucure de o zi liberă și cu ocazia acestei sărbători.

Câte zile libere vor avea românii în 2026

Apoi, marți, pe 1 decembrie, va fi sărbătorită Ziua Națională a României și, la fel ca în oricare alt an, acest lucru înseamnă că angajații și elevii din țara noastră vor avea parte de o nouă zi liberă.

Aceste două momente din calendar sunt incluse în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează. Acest lucru este menționat de lege în articolul 139 din Codul muncii. Acest lucru înseamnă că angajații care au un program obișnuit, de luni până vineri, vor avea patru zile libere la finalul lui noiembrie.

Și elevii vor beneficia de zilele libere

Desigur, aceste zile libere nu se aplică numai angajaților ci și elevilor din țara noastră. Structura anului școlar 2026-2027, la fel ca și în anii precedenți, menționează clar faptul că vor fi suspendate cursurile în timpul sărbătorilor legale prevăzute de lege, cât și în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Desigur, în anumite domenii, angajații nu au cum să lipsească de la serviciu în aceste zile. Potrivit legii, acești angajați trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Iar atunci când nu se poate acorda timp liber din motive justificate, angajații au dreptul la un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază, care va corespunde cu munca prestată în timpul programului normal de lucru.