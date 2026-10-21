Pui sau creveți? Care dintre cele două alimente este mai bun pentru colesterol. Ce spun nutriționiștii

Atunci când încercăm să adoptăm o dietă mai sănătoasă, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm alimente ușoare și sănătoase, cum ar fi creveții sau carnea de pui. Beneficiile acestora deja sunt bine cunoscute, la fel ca și diferențele dintre ele.

Ambele alimente sunt sănătoase Foto: EatingWell

Carnea de pui și creveții sunt alimente sănătoase și versatile, care pot fi folosite în nenumărate rețete perfecte pentru orice fel de dietă. În plus, potrivit EatingWell, ambele sunt foarte bune pentru cei care își doresc să țină sub control efectele colesterolului.

Cei mai mulți oameni presupun că un consum de alimente bogate în colesterol este factorul care provoacă creșterea nivelului de colesterol din sânge. Însă, pentru majoritatea oamenilor, grăsimile saturate au un impact mai mare asupra nivelului de colesterol din sânge decât colesterolul prezent în alimente.

Ambele alimente sunt foarte sănătoase

Beneficiul cel mai mare atunci când vine vorba de pui este faptul că ne poate ajuta să înlocuim alte tipuri de carne, mai puțin sănătoase.

„Carnea de pui în sine nu scade colesterolul. Beneficiul provine în principal din alimentul pe care carnea de pui îl înlocuiește. Dacă pieptul de pui fără piele înlocuiește un aliment cu un conținut mai ridicat de grăsimi saturate, precum carnea de vită grasă sau carnea procesată, nivelul colesterolului LDL poate scădea”, explică nutriționista Michelle Routhenstein.

Cu toate acestea, dacă consumăm pui în loc de pește, legume sau alte surse de proteine la fel de slabe, nu vom observa nicio modificare substanțială în privința colesterolului.

Care este sfatul specialiștilor

Experții spun că cel mai bun tip de pui este cel fără piele. În același timp, tipurile de marinadă sau celelalte ingrediente folosite la gătit vor avea un impact asupra colesterolului. Deși creveții conțin colesterol alimentar, conțin aproape deloc grăsimi saturate.

„Creveții conțin colesterol alimentar, dar au un conținut scăzut de grăsimi saturate. Pentru majoritatea oamenilor, grăsimile saturate și tiparul alimentar general au o influență mai mare asupra nivelului colesterolului LDL decât simplul fapt de a se concentra asupra conținutului de colesterol din creveți”, spune și expertul Renee Korczak.

Desigur, efectul pe care creveții îl vor avea asupra colesterolului variază în funcție de persoană. Unii oameni pot resimți mai intens efectul colesterolului alimentar și trebuie să fie atenți la acest detaliu.

În cele din urmă, ambele alimente pot fi o alegere sănătoasă.

„Dacă obiectivul specific este reducerea la minimum a colesterolului din alimentație, pieptul de pui fără piele este, în general, varianta mai avantajoasă. Dacă scopul este reducerea la minimum a grăsimilor saturate, asigurând în același timp un aport de proteine de înaltă calitate, creveții simpli, preparați fără adaosuri, pot fi o alegere bună”, spune Routhestein.