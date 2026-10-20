 Casa de numai 73.000 de euro din România care i-a uimit pe străini: „Arată ca într-o carte de povești”
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Casa de numai 73.000 de euro din România care i-a uimit pe străini: „Arată ca într-o carte de povești”

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O casă superbă dintr-un sat transilvan a uimit străinii din întreaga lume. Proprietatea a fost renovată recent și cumpărată de un cuplu de români cu suma de numai 73.000 de euro.

Casa a costat doar 73.000 de euro
Casa a costat doar 73.000 de euro Foto: Reddit

Tinerii români au cumpărat casa în această vară, după ce au fost impresionați imediat de farmecul rustic pe care îl avea. După ce au vizionat casa în august, au și semnat actele pe data de 21 septembrie. Cei doi au devenit proprietarii casei transilvane după nouă ani de relație, dintre care șapte fiind petrecuți locuind împreună.

„Pe 17 august, iubita mea era la duș și a spus: «Doamne, oare nu putem găsi și noi o căsuță mică și drăguță, așa ca noi?». Când a ieșit de la duș, aveam deja o notificare: tocmai fusese scoasă la vânzare o casă. Câteva ore mai târziu, eram deja înăuntru și hotărâserăm să o cumpărăm. Era, la propriu, prima casă pe care merseserăm vreodată să o vedem. Proprietarul ne-a spus că, de obicei, casele își aleg oamenii”, a povestit tânărul pe Reddit.

Casa a costat doar 73.000 de euro

Casa se află în satul Bazna, în județul Sibiu, iar întreaga zonă este faimoasă pentru vechile așezări săsești. Locuința cumpărată de cei doi tineri a fost construită în jurul anului 1961 și are două dormitoare, un living, două băi, o bucătărie și încă o bucătărie de vară.

În plus, casa are un teren de  1.077 de metri pătrați și se află la numai 18 minute de Mediaș și 55 de minute de Sibiu. Satul Bazna este atestat în documente încă din 1302, iar în centrul satului se află o biserică construită de sași în secolul al XV-lea și fortificată ulterior. În Bazna există și o stațiune balneară, izvoarele sărate și iodurate de aici fiind faimoase.

„Arată ca într-o carte de povești”

Postarea făcută de cei doi tineri pe Reddit a strâns zeci de mii de aprecieri și a atras atenția multor străini. Unii au fost surprinși de prețul mic al locuinței, în timp ce alți oameni au fost fermecați de aspectul rustic al casei.

„De ce toate casele din alte țări par să aibă atât de multă personalitate? Lemnul de pe tavane, cărămizile arcuite din baie și toate celelalte”, a întrebat un utilizator de pe Reddit. „Asta pentru că este o casă foarte veche, construită în 1961. Dacă ar fi fost una nouă, nu ar fi avut niciun pic de personalitate. În România, oamenii nu mai construiesc astfel de case”, i-a explicat tânărul.

„Arată ca într-o carte de povești. Sper să aveți parte de finalul fericit la care visați!”, a comentat un alt internaut. Mulți alți oameni au fost uimiți de prețul mic al casei.

„De fapt, casa costa exact 45.000 de euro în 2024. Fostul proprietar a cumpărat-o, a renovat-o cu aproximativ 30.000 de euro și apoi a vândut-o din cauza unor probleme familiale. Consider că prețul este rezonabil”, a explicat proprietarul.

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