 Smoothie-ul recomandat de nutriționiști pentru un creier sănătos și o digestie mai bună. Ce ingrediente conține
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Smoothie-ul recomandat de nutriționiști pentru un creier sănătos și o digestie mai bună. Ce ingrediente conține

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Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, nu trebuie să subestimăm niciodată importanța pe care smoothie-urile o pot avea. Iar, potrivit medicilor nutriționiști, există o anumită combinație de smoothie care poate fi perfectă pentru sănătate.

Este o combinație de smoothie recomandată de nutriționiști
Este o combinație de smoothie recomandată de nutriționiști Foto: Freepik

Atunci când vine vorba despre smoothie-uri, cei mai mulți dintre noi ne vom imagina că orice băutură de acest fel este și una sănătoasă. În realitate, calitatea unui smoothie depinde de ingredientele pe care le vom folosi, iar anumite combinații pot fi foarte bune pentru a susține sănătatea creierului și a sistemului digestiv.

Din fericire, dacă vrem să pregătim un smoothie cu adevărat sănătos și gustos, nu trebuie să apelăm la ingrediente rare și scumpe. În realitate, ingrediente precum spanacul, afinele, semințele de in și laptele de soia pot fi perfecte, potrivit RealSimple.

Este un smoothie perfect pentru sănătate

„Pentru un smoothie care susține sănătatea creierului, a inimii și a intestinului, recomand spanac, afine, semințe de in măcinate, nuci și lapte de soia neîndulcit. Această combinație oferă o varietate de fitonutrienți cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, în loc să se bazeze pe un singur superaliment”, spune Jennifer Babich, specialistă în nutriție funcțională.

Dacă vrem ca băutura să fie puțin mai dulce, putem să adăugăm puțină miere sau mango.

„Cel mai bun smoothie este cel pe care chiar îți dorești să-l bei, așa că nu ai niciun motiv să nu-l faci delicios, păstrând în același timp baza bogată în nutrienți”, mai spune Babich.

Ingredientele sunt recomandate de nutriționiști

Potrivit expertei, nutrienții din acest tip de smoothie vor fi buni pentru sănătatea corpului, iar afinele, în special, sunt recunoscute pentru beneficiile pe care le aduc creierului.

„Sunt bogate în antocianine, compușii care le conferă fructelor de pădure culoarea intensă, albastru-violet. Alimentele bogate în antocianine sunt asociate cu îmbunătățiri ale anumitor indicatori ai funcției cognitive și ai fluxului sanguin, deși consider că este important să nu exagerăm beneficiile unui singur aliment, prezentându-l drept un stimulent pentru creier”, spune Babich, vorbind despre efectele afinelor.

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