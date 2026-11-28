Primăria Municipiului Baia Mare a renunțat anul acesta la tradiționalul brad natural din Centrul Vechi, optând pentru pentru un brad... digital. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, iar românii și-au dat cu părerea și s-au întrecut în glume.

Bradul digital din Baia Mare. Foto: Reddit/ Facebook 24news.ro

Mai multe controverse au apărut în spațiul online, după ce a fost dezvăluit bradul de anul acesta din Baia Mare. Este unul mai puțin obișnuit, iar autoritățile locale au atras multe critici. Cum arată bradul digital și ce spun românii despre el.

Cum arată bradul digital din Baia Mare

În 2026 nu mai vorbim de bradul natural, tradițional, de Crăciun. Autoritățile din Baia Mare au optat pentru ceva mai diferit în acest an, adică pentru un brad digital. Mai exact, este vorba despre o structură înaltă de 24 de metri, formată din panouri LED.

Arată ca o piramidă formată din ecrane pe care rulează imaginea unui brad de Crăciun. Primăria spune că a ales această metodă din considerente de mediu, dar și pentru că nu s-a găsit un donator care să ofere un brad natural, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, conform dejeanul.ro.

„Așa cum știți, municipiul nostru a câștigat oficial titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. O recunoaștere importantă, care ne onorează, dar și o responsabilitate pe măsură, pentru că ne-am asumat ca felul în care celebrăm noi sărbătorile de iarnă să devină un reper nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru turiștii care vor veni să ne viziteze din țară și din străinătate. Așadar, până la anul, avem ocazia să facem câteva „repetiții”. Și începem chiar de acum, pentru că ne dorim ca sărbătorile din acest an să fie cu adevărat de poveste, cele mai frumoase de până acum, cu un Târg de Crăciun pe măsură!

Printre surprizele pe care le pregătim în Centrul Vechi se regăsește un brad LED spectaculos, împodobit cu 700 de „globuri vii”, care simbolizează cei 700 de ani ai orașului nostru pe care îi vom aniversa curând: fotografiile voastre, ale cetățenilor, cu oameni dragi, cu familiile voastre, cu copiii voștri, cu zâmbete și amintiri”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare

Cum au reacționat românii

Comentariile ironice nu au întârziat să apară. Unii oameni au asemănat structura cu un monument funerar, în timp ce alții au făcut glume pe seama aspectului.

„Cel mai urât! Haideți la Baia Sprie, o să vedeți mai frumos și natural”

„Uriașul negru a luat Crăciunul! Mai este timp, demolați-l”

„Decât ăsta, mai bine deloc!”, a fost o altă reacție.

„Oribil!”

„Groaznic!”

„Orașul e în doliu. Un moment de reculegere, vă rog”

„Aveți glume în program? Concret, ce este în imagine? Un monument neterminat sau ce anume? E sumbru de tot”

„Se potrivește perfect cu iepurele horror”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.