 Cum împodobim bradul de Crăciun în 2026? Ce culori și ornamente sunt în tendințe în acest an
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Cum împodobim bradul de Crăciun în 2026? Ce culori și ornamente sunt în tendințe în acest an

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Crăciunul din 2026 aduce o schimbare majoră de stil în modul în care sunt împodobiți brazii, renunțându-se treptat la clasicele decorațiuni roșu aprins, albe sau argintii care au dominat anii trecuți.

Bradul de Crăciun din 2026 vine cu o surpriză
Bradul de Crăciun din 2026 vine cu o surpriză Foto: Shutterstock

În acest sezon, tendințele internaționale mizează pe nuanțe profunde, combinații sofisticate, naturalețe și revenirea unor elemente nostalgice inspirate din trecut, capabile să creeze o atmosferă caldă și rafinată în locuință.

Burgundul, culoarea vedetă a Crăciunului 2026

Potrivit direcțiilor prezentate pentru sezonul 2026 de organizatorii prestigiosului târg internațional Christmasworld de la Frankfurt, alături de verdele profund, nuanțele naturale și accentele metalice, vedeta absolută a acestui an este burgundul – o nuanță intensă și elegantă, apropiată de culoarea vinului roșu.

Această culoare câștigă rapid teren în fața roșului clasic, fiind preferată pentru aerul său luxos și rafinat. Burgundul se îmbină armonios cu auriul antichizat, verdele închis și tonurile de șampanie, iar un brad împodobit cu globuri vișinii, funde mari din catifea și accente aurii capătă un aspect spectaculos fără a părea încărcat.

Combinațiile de culori și decorațiunile care fac furori în 2026

Pe lângă nuanța de vin roșu, specialiștii în design interior propun mai multe asocieri cromatice echilibrate, bazate pe două sau trei culori principale și pe texturi variate precum catifeaua, sticla, lemnul și metalele antichizate. Cea mai sofisticată alegere rămâne combinația dintre burgund și auriu antichizat, pusă în valoare de luminițe cu lumină caldă, urmată de asocierea discretă și luminoasă dintre verdele smarald și nuanța șampanie.

Totodată, nuanțele pământii își fac loc și în decorul de sărbători prin combinația caldă dintre maro ciocolatiu, crem și ornamente din lemn. Pentru cei care preferă un decor inspirat din peisajele de iarnă, asocierea dintre albastru închis, argintiu și decorațiuni transparente rămâne o opțiune actuală, în timp ce locuințele amenajate în stil minimalist sau scandinav sunt puse în valoare de combinația luminoasă dintre alb-crem și auriu pal.

La capitolul ornamente, fundele supradimensionate din catifea – în nuanțe de burgund, verde închis sau crem – devin piesa centrală a sezonului, putând fi așezate atât printre ramuri, cât și în vârful bradului, în locul tradiționalei stele. În paralel, revine puternic stilul nostalgic inspirat din anii ’80 și ’90, readucând în atenție globurile din sticlă colorată, figurinele tradiționale, beteala și decorațiunile păstrate din copilărie, alături de elemente naturale precum conurile de brad, feliile de portocală uscată și panglicile textile.

Cum să împodobești bradul de Crăciun ca să arate impecabil

Pentru un rezultat armonios, designerii recomandă stabilirea paletei cromatice înainte de a cumpăra decorațiunile, folosind două culori dominante și o a treia nuanță doar pentru accente. De pildă, un decor în burgund și auriu poate fi echilibrat cu câteva ornamente crem, iar unul în verde smarald și șampanie capătă delicatețe cu ajutorul elementelor din sticlă transparentă.

Un alt truc esențial este alternarea globurilor mate cu cele lucioase pentru a oferi profunzime vizuală, precum și alegerea corectă a instalației luminoase: lumină albă caldă pentru tonurile de burgund, auriu, maro și crem, respectiv lumină albă rece pentru brazii decorați în albastru și argintiu. Cel mai important aspect rămâne însă faptul că tendințele din 2026 nu impun înlocuirea completă a podoabelor, ci încurajează integrarea ornamentelor vechi alături de câteva accesorii noi, astfel încât bradul să reflecte personalitatea familiei și spiritul autentic al sărbătorilor.

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