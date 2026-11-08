Ce tunsori se poartă în iarna 2026-2027. Cinci modele elegante care îți pot schimba complet look-ul

Iarna este unul dintre cele mai importante sezoane pentru schimbările de look. Finalul de an și începutul celui nou vin la pachet cu numeroase evenimente festive și fotografii de neuitat. Pentru a veni în sprijinul celor care vor să arate impecabil în poze, experții au selectat cele mai populare tunsori ale sezonului rece 2026-2027.

Coafuri la modă pentru iarna 2026-2027 Foto: magnific.com

Ce este la modă iarna aceasta în materie de tunsori

Lindsay Worthen, cosmetician, susține că tunsorile care sunt la modă în această iarnă necesită puțină grijă, sunt ușor de purtat, dar sunt extrem de elegante.

„Clienții caută tunsori elegante și rafinate, dar care să nu necesite prea mult timp de coafare. Cu un program încărcat de sărbători, vreme mai rece și o concentrare sporită asupra sănătății părului, observăm o cerere tot mai mare pentru tunsori care să îmbunătățească textura naturală, să creeze mișcare și să crească elegant”, a declarat Worthen.

Indiferent dacă doriți să vă tăiați câțiva centimetri, să adăugați breton sau să vă îmbunătățiți textura naturală, aceste tendințe de păr de iarnă au câte ceva pentru fiecare.

Bobul italian

Popularizat în vara anului 2023, bobul italian revine în iarna 2026/2027 într-o variantă actualizată, caracterizată prin straturi fine. Este stilul ideal pentru părul drept sau ușor ondulat și pentru cei care vor să renunțe la lungime pentru sărbători. Părul scurt nu se mai încurcă în eșarfe, fermoare sau pulovere pufoase, iar eliminarea vârfurilor despicate pregătește terenul pentru un păr sănătos la primăvară.

„Acest look se simte chic și rafinat, fiind în același timp ușor de coafat, fiind ideal pentru clientele care își doresc o tunsoare la modă, fără o rutină de întreținere intensă”, spune ea.

Tunsoarea Shag

Stilul shag revine puternic, însă într-o variantă mai rafinată. Se recomandă filarea treptată a șuvițelor adaptată pe textura naturală a părului. Tunsoarea este perfectă pentru părul ondulat sau creț, oferind volum fără a necesita coafare termică agresivă, cu placă sau ondulator, un plus uriaș în lunile reci când părul devine uscat și casant din cauza temperaturilor scăzute.

Tunsoarea Butterfly pentru părul creț

O altă tunsoare în tendințe care îți va pune în valoare șuvițele naturale crețe pentru iarna 2026/2027 este tunsoarea butterfly cu bucle. Această tunsoare permite păstrarea lungimii în timp ce oferă volum maxim, deoarece straturile își fac singure treaba, iar timpul petrecut în fața oglinzii se reduce considerabil.

Straturi lungi cu breton

Pentru cei care își doresc o schimbare fără a renunța la lungime, bretonul de tip curtain rămâne alegerea perfectă. Acesta încadrează discret fața cu șuvițe puțin mai scurte decât restul părului. Oferă flexibilitate uriașă la coafat. Poate fi purtat prins într-un coc elegant la petrecerile de la birou sau lăsat liber, cu bucle lejere, la cinele în familie

„Bretonul tip perdea rămâne unul dintre cele mai solicitate servicii de salon, deoarece reîmprospătează instantaneu o coafură fără a necesita o tunsoare majoră”, declară Lindsay Worthen pentru women.com.

Worthen ne spune că aproape orice textură a părului, lungime și formă a feței poate beneficia de acest tip de breton.

Bretonul mediu în stil Jane Birkin

Cei pregătiți pentru o schimbare mai vizibilă pot opta pentru un breton mediu până la nivelul sprâncenelor, inspirat de celebra Jane Birkin. Este filat, aerisit și deloc rigid. Spre deosebire de bretonul drept și plin, cel în stil Birkin arată mai bine atunci când este ușor relaxat. Se potrivește excelent sezonului rece, când transpirația nu mai afectează coafura așa cum se întâmplă vara.