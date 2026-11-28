Mihaela Bilic a atras atenția asupra schimbărilor din obiceiurile alimentare ale românilor și a vorbit despre popularitatea tot mai mare a preparatelor din bucătăria libaneză.

Mihaela Bilic face dezvăluiri despre diverse mâncăruri preferate de români. Foto: Arhivă

Medicul nutriționist a făcut o comparație între humus și tradiționala fasole bătută și a prezentat câteva dintre ingredientele care pot transforma o masă de post într-un preparat colorat și apetisant.

Mihaela Bilic: „Țările mediteraneene chiar știu să gătească legumele”

Într-un mesaj publicat în mediul online, Mihaela Bilic s-a întrebat de ce românii au ajuns să consume mai mult humus decât fasole bătută. Nutriționista a venit și cu două posibile explicații: fie humusul este preferat pentru că nu provoacă aceeași senzație de balonare, fie gusturile românilor s-au îndreptat tot mai mult către preparatele specifice bucătăriei libaneze.

„Colorat și de post!

De ce au ajuns românii să mănânce mai mult humus decât fasole bătută? Poate pentru că nu balonează la fel sau poate pentru că ne place mult bucătăria libaneză.

Țările mediteraneene chiar știu să gătească legumele și să aducă diversitate și culoare în farfurie. Pare că sună exotic, dar «falafel» înseamnă chifteluțe de năut, iar «bulgur» este grâul spart și mărunțit, un fel de arpacaș.

Mai puneți la asta niște ardei copt, mult pătrunjel și un strop de usturoi și iată ce farfurie de post apetisantă a rezultat!”, a transmis Mihaela Bilic în mediul online.

Mihaela Bilic dezvăluie una dintre cele mai importante reguli în procesul de slăbire

Mihaela Bilic a vorbit, în urmă cu ceva vreme, despre câteva reguli importante în procesul de slăbire. Medicul nutriționist îi îndemna pe români să pună accentul pe alimentația sănătoasă, dar mai ales pe diversitate, explicând că monotonia alimentară poate afecta echilibrul organismului.

„Monotonia strică biochimia!

A mânca sănătos este un subiect aflat pe buzele tuturor. Vrem să avem grijă de noi, să putem contribui cu ceva la buna funcționare a organismului. Faptul că suntem unicii responsabili pentru alegerile alimentare pe care le facem pune și mai multă presiune pe acest «mâncat sănătos». În efortul de a găsi produse care să ne facă bine, care să ne hrănească, dar să ne și slăbească, pierdem din vedere un element esențial: diversitatea!

Concentrați să împărțim alimentele în «bune» și «ne-bune», sănătoase și nesănătoase, nu realizăm că silueta este determinată de cantitate, iar sănătatea, de diversitate. Corpul, în ansamblu, depinde de un aport zilnic de energie (calorii), iar kilogramele în plus înseamnă energie rămasă neconsumată.

Tipul de alimente consumat are altă importanță: pe de o parte, metabolismul primește nutrienții de bază (proteine, glucide, grăsimi, minerale, vitamine), iar pe de altă parte, flora bacteriană din colon este hrănită și menținută în echilibru. Interesant este că această microbiotă intestinală ne asigură sănătatea, ea ne protejează de boli.

Cine e inamicul numărul unu al coloniilor de bacterii benefice din organism? Monotonia alimentară!

Nu știm exact fiecare cu ce se hrănește, însă știm sigur că alimentația diversificată este soluția. Obiectivul ar fi să consumăm zilnic minimum 14 alimente diferite. Câți dintre noi reușesc? Greu de spus. Însă a pierde din vedere diversitatea înseamnă a pierde din vedere sănătatea.”

„Nu merită să sacrificăm imunitatea și buna funcționare a organismului de dragul siluetei”

Medicul nutriționist a atras atenția și asupra dietelor restrictive, în care este consumat un singur tip de aliment. Mihaela Bilic consideră că astfel de obiceiuri pot afecta echilibrul florei intestinale și recomandă o alimentație variată, în locul restricțiilor drastice.

„Cât despre diete disociate sau mâncatul unui singur tip de aliment, ghiciți singuri efectul! Doar cu carne la grătar și fasole verde nu putem ține în viață milioane de colonii de bacterii. Nu merită să sacrificăm imunitatea și buna funcționare a organismului de dragul siluetei sau din comoditate. Ideal ar fi să mâncăm puțin din tot și atunci suntem de două ori mai câștigați: și slabi, și sănătoși!”