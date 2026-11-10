Fasole bătută ca la Mănăstirea Văratec. Rețeta maicii Tecla, simplă și gustoasă, perfectă pentru zilele de post

Fasolea bătută este unul dintre preparatele tradiționale românești care nu lipsesc din meniul de post. Cu ingrediente puține, la îndemâna oricui, și un gust care amintește de bucătăria de odinioară, această mâncare poate fi pregătită și după o rețetă mănăstirească. Maica Tecla, de la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț, a dezvăluit cum pregătește acest preparat îndrăgit, pe care îl servește atât surorilor din obște, cât și persoanelor vârstnice aflate în grija centrului unde își desfășoară activitatea.

Fasole bătută ca la Mănăstirea Văratec. Foto: arhiva

Rețetă de fasole bătută ca la Mănăstirea Văratec

Dacă sunteți în căutarea unei variante gustoase și ușor de pregătit, această fasole bătută rețetă de la Mănăstirea Văratec poate fi o alegere potrivită pentru mesele de post. Maica Tecla folosește ingrediente simple, iar preparatul poate fi realizat fără tehnici complicate de gătit.

Pentru a reproduce rețeta mănăstirească, aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Ingrediente:

400 g de fasole;

100 ml de lapte vegetal;

200 ml de ulei;

1 lingură de muștar;

sare, după gust;

piper, după gust;

100 g de ceapă.

Mod de preparare:

Pentru început, fasolea trebuie fiartă până când boabele devin moi și pot fi transformate ușor într-o pastă. După pregătirea acesteia, se poate trece la obținerea compoziției cremoase, folosind ingredientele indicate de maica Tecla.

Fasolea se pasează, iar laptele vegetal, uleiul și muștarul sunt ingredientele care completează preparatul. Se adaugă sare și piper, în funcție de preferințe, iar compoziția se amestecă până când capătă textura specifică fasolei bătute.

Ceapa, în cantitatea recomandată de 100 de grame, completează rețeta și poate fi pregătită separat, pentru servire.

Rezultatul este un preparat de post sățios, cu ingrediente accesibile și potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Rețeta prezentată de maica Tecla poate fi urmărită și în materialul video publicat de Doxologia, direct de la Mănăstirea Văratec.

Cine este maica Tecla

Maica Tecla își desfășoară activitatea la Mănăstirea Văratec, una dintre cunoscutele așezări monahale din județul Neamț. Dincolo de pregătirea bucatelor pentru surorile din obște, aceasta are și o misiune importantă în cadrul Centrului de vârstnici „Cuvioasa Nazaria”.

Cu binecuvântarea maicii starețe, stavrofora Iosefina Giosan, maica Tecla pregătește mâncare și pentru beneficiarii centrului, contribuind prin activitatea sa la îngrijirea și sprijinirea persoanelor vârstnice.

Rețeta de fasole bătută a fost prezentată în cadrul unui material realizat de Doxologia în timpul Postului Paștilor, când echipa publicației a vizitat Mănăstirea Văratec pentru a descoperi câteva dintre preparatele pregătite în bucătăria mănăstirească.

Bucatele simple, realizate din ingrediente accesibile, fac parte din tradiția culinară a mănăstirilor și pot deveni o sursă de inspirație pentru oricine își dorește să gătească acasă mâncăruri de post gustoase.