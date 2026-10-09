 Supă cremă de fasole, preparatul perfect pentru zilele răcoroase
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Supă cremă de fasole, preparatul perfect pentru zilele răcoroase

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Supa cremă de fasole este fină, sățioasă și plină de savoare, perfectă pentru o masă caldă în zilele răcoroase. Se prepară simplu, din ingrediente la îndemână, și poate fi servită cu crutoane crocante.

Supa cremă de fasole
Supa cremă de fasole Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g fasole albă fiartă sau 2 conserve de fasole albă

2 căței de usturoi

sare

700 ml supă de legume sau apă caldă

100 ml smântână lichidă pentru gătit

3 linguri ulei

1 crenguță de rozmarin

piper proaspăt măcinat

1 ceapă

1 morcov mic

1 tijă de țelină

câteva boabe de fasole, păstrate pentru decor

Mod de preparare

Cureți ceapa, morcovul, țelina și usturoiul. Toci ceapa mărunt, tai morcovul și țelina cuburi, iar usturoiul îl zdrobești ușor cu lama cuțitului.

Pui 2 linguri de ulei într-o oală și adaugi ceapa, morcovul și țelina. Le călești 5-6 minute, la foc potrivit, până se înmoaie. Adaugi usturoiul și mai amesteci un minut.

Adaugi fasolea fiartă peste legume și amesteci bine. Dacă folosești fasole din conservă, o clătești înainte sub jet de apă rece și o scurgi.

Torni supa de legume sau apa caldă, adaugi crenguța de rozmarin și potrivești gustul cu sare și piper. Lași să fiarbă 20 de minute.

Scoți crenguța de rozmarin, apoi pasezi totul cu blenderul vertical până obții o cremă fină și catifelată. Dacă supa este prea groasă, mai adaugi puțină apă caldă sau supă de legume.

Pui smântâna lichidă și mai lași supa 2-3 minute pe foc mic. Amesteci des, fără să o fierbi puternic.

Torni supa cremă în boluri, adaugi deasupra câteva boabe de fasole, piper proaspăt măcinat, frunzulițe de rozmarin și un fir de ulei de măsline.

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