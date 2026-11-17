Servește supa fierbinte, cu pătrunjel proaspăt tocat și puțin piper măcinat direct în farfurie.

Supă cu găluști din cartofi Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru supă:

1 ceapă

1 morcov mare

1 păstârnac

1 ardei roșu

1 lingură boia dulce

2 linguri ulei

sare

piper

1,5 litri apă sau supă clară de legume sau pui

Pentru găluști de cartofi:

2 cartofi medii

1 ou

3-4 linguri făină

sare

Mod de preparare

Cureți ceapa morcovul, păstârnacul și ardeiul, și le tai cubulețe.

Într-o oală, încălzești uleiul și călești ceapa până devine sticloasă. Adaugi morcovul, păstârnacul și ardeiul, apoi pui boiaua și amesteci repede, să nu se ardă.

Torni apa fierbinte sau supa peste legume, condimentezi cu sare și piper, apoi lași să fiarbă 30 de minute, până ce legumele sunt fierte.

Pentru găluști, speli cartofii, îi coci sau îi fierbi în coajă, apoi îi cureți și îi zdrobești cât sunt calzi. După ce s-au răcit puțin, adaugi oul, sarea și făina, cât să obții un aluat moale, dar care nu se lipește prea tare de mâini. Formezi biluțe mici, cam cât o nucă.

Când supa fierbe, pui gălușile una câte una în oală. Lași să fiarbă la foc mic 10-12 minute, până se ridică la suprafață și sunt fierte în interior.