Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online una dintre cele mai recente provocări culinare pe care și-a propus-o. Vedeta a pregătit o porție generoasă de noodles cu legume, ciuperci chinezești și sosuri asiatice, recunoscând încă de la început că nu era sigură nici măcar care este denumirea exactă a preparatului.

Rețetă de noodles făcute de Gabriela Cristea Foto: instagram

Cum a preparat țăiețeii

Entuziasmată să încerce ceva nou, prezentatoarea a pornit la drum cu o listă lungă de ingrediente. A folosit ceapă, usturoi, ghimbir proaspăt, ardei, morcovi, dovlecel, noodles, edamame și mai multe tipuri de ciuperci întâlnite frecvent în bucătăria asiatică, printre care urechi de lemn și ciuperci shiitake.

Pentru un plus de aromă, a adăugat sos de soia, ulei de susan, sos pentru wok, fulgi de chili și diverse condimente.

Înainte de a începe gătitul, Gabriela Cristea a mărturisit că s-a documentat temeinic și a consultat numeroase rețete. Cu toate acestea, un detaliu a surprins-o.

„M-am uitat la vreo 20 de rețete înainte să mă apuc de mâncarea asta și ce m-a intrigat a fost că la niciuna nu am văzut sare. Nu știam dacă sosul de soia este suficient de sărat sau dacă mai trebuie adăugat ceva”, a povestit vedeta.

Prezentatoarea spune că nu-i mai ajungea spațiul din bucătărie

Procesul de preparare s-a dovedit mai complicat decât se aștepta. Cu mai multe vase pe foc simultan și ingrediente care trebuiau adăugate într-un ritm alert, Gabriela Cristea a recunoscut că s-a simțit pusă la încercare.

„Prima mea impresie la gătitul de mâncare chinezească este că nu-mi ajunge bucătăria. Am trei oale pe foc”, a spus aceasta în timp ce pregătea ingredientele.

După ce a călit legumele și ciupercile, vedeta a adăugat sosurile și tăițeii, completând preparatul cu edamame, semințe de susan și ceapă verde.

Rezultatul final

La final, Gabriela Cristea a trecut la degustare și a tras concluziile. Chiar dacă preparatul nu a fost perfect, vedeta s-a declarat mulțumită de rezultat și a spus că va mai încerca rețeta și pe viitor.

„E bun. Un pic cam prea iute, dar parcă prea puțin sărat. Mai fac, însă data viitoare nu o să mai las tăițeii atât de mult în apă și îi voi face mai al dente”, a explicat ea.

Cu umor, prezentatoarea și-a rezumat experiența culinară într-un mesaj care i-a amuzat pe urmăritori.

„M-am luat la trântă cu o rețetă de noodles cu ciuperci chinezești și încă nu știu cine a câștigat. M-am fript, mi-a luat gura foc de la iute, iar în chiuvetă aveam suficiente vase cât să regret că nu mi-am comandat o porție. Dar nu m-am lăsat. Am pus ciupercile chinezești, legumele, ambiția și toate cunoștințele mele la bătaie”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele sociale.