Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a slăbit 37 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize ale vedetei

Gabriela Cristea a dezvăluit că, deși a reușit să slăbească aproximativ 37 de kilograme, problemele de sănătate nu au dispărut în totalitate. Fosta prezentatoare de televiziune le-a povestit fanilor că încă se confruntă cu valori ridicate ale colesterolului și că a fost nevoită să urmeze un tratament timp de o lună. Recent, vedeta a mers din nou la medic pentru a verifica dacă starea sa de sănătate s-a îmbunătățit.

Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate Foto: Facebook

Cu sinceritatea care a consacrat-o în mediul online, Gabriela Cristea a vorbit deschis despre rezultatele analizelor și despre necesitatea de a continua investigațiile medicale. Deși transformarea fizică este una vizibilă, vedeta recunoaște că mai are de rezolvat anumite probleme înainte de a putea spune că și-a pus sănătatea complet în ordine.

Gabriela Cristea are în continuare colesterolul mărit, în ciuda celor 37 de kilograme pierdute

În ultimul an, Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare fizică importantă, reușind să slăbească aproximativ 37 de kilograme. Procesul a fost realizat cu ajutorul unui medic specialist, vedeta apelând inclusiv la injecții pentru slăbit.

Înainte de această schimbare, fosta prezentatoare se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, printre care prediabet, apnee în somn, colesterol mărit, ficat gras și tensiune arterială ridicată. Pierderea kilogramelor a contribuit la îmbunătățirea stării sale generale, însă nu toate valorile medicale au revenit la normal.

Recent, Gabriela Cristea a povestit că ultimele analize au indicat în continuare un nivel foarte ridicat al colesterolului. Din acest motiv, medicul i-a recomandat un tratament, iar după o lună vedeta a revenit la control pentru a vedea dacă au apărut îmbunătățiri.

„Am dat peste o domnișoară foarte drăguță, care a băgat acul și am rezolvat problema. Am rămas wow. Știți că v-am zis că vreau să trăiesc 100 de ani? O să-i trăiesc, dar trebuie să fac și ceva dacă vreau să îi trăiesc. Încă am niște probleme cu colesterolul.

Acum o lună mi-am făcut analizele și, în ciuda faptului că am slăbit foarte multe kilograme, colesterolul meu a rămas foarte, foarte mare. Am început un tratament de o lună și am venit să văd ce se întâmplă”, a povestit Gabriela Cristea în mediul online.

De ce s-a îngrășat Gabriela Cristea. Schimbările hormonale i-au dat peste cap organismul

În urmă cu ceva timp, vedeta a explicat și care au fost motivele pentru care a început să acumuleze kilograme în plus. Potrivit mărturisirilor sale, schimbările au devenit tot mai evidente după nașterea fiicei sale, Iris, perioadă în care a intrat și în prima etapă a premenopauzei.

Modificările hormonale i-au influențat organismul, iar metodele clasice de slăbit, care în trecut dădeau rezultate, nu au mai funcționat. Gabriela Cristea a povestit că a încercat numeroase diete, însă fără să obțină rezultatele dorite.

„Când eram tânără, dacă aveam de dat 2,3,5 sau 10 kilograme, în două luni, știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi. După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de....și nu reușeam. Mi se părea din ce în ce mai greu. (...) Am avut o discuție cu... (n.r. medicul ei) și i-am zis că nu mai vreau să slăbesc și mi-a zis:<< Tu înțelegi că eu mai vreau să-ți dau 20 de ani de viață? Trebuie să slăbești grăsimea viscerală>>”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul podcastului său.