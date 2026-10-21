 Obiceiul la care a renunțat Gabriela Cristea de când a plecat din televiziune: „Deja mi se pare că exagerez”
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Obiceiul la care a renunțat Gabriela Cristea de când a plecat din televiziune: „Deja mi se pare că exagerez”

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Gabriela Cristea obișnuia să fie una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din România, până când a decis să ia o pauză de la micile ecrane. De atunci, vedeta își ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa, iar una dintre cele mai recente mărturisiri aduce în prim-plan o activitate pe care, în perioada în care apărea la televizor, obișnuia să o facă zilnic.

Gabriela Cristea.
Gabriela Cristea. Foto: Instagram

Gabriela Cristea se machiază tot mai rar de când nu mai apare la TV

De curând, Gabriela Cristea a dezvăluit că, de când a renunțat la televiziune și nu se mai află în lumina reflectoarelor, se machiază din ce în ce mai rar. După ani în care considera firesc să se machieze zilnic, datorită meseriei sale, acum i se pare chiar o exagerare să facă acest lucru de mai mult de trei ori într-o singură săptămână.

„A doua oară când mă machiez săptămâna asta… și mâine o iau de la capăt! În ritmul ăsta, o să încep să-mi amintesc la ce folosesc toate pensulele.

De când am renunțat la televiziune, unde machiajul era la ordinea zilei, m-am dezobișnuit complet. Atâția ani mi se părea firesc să mă machiez zilnic, acum, la trei zile într-o săptămână, deja mi se pare că exagerez!

Am făcut și poze, să existe dovezi. Că demachierea tot eu o fac diseară…”, a scris vedeta pe rețelele de socializare. 

„Nu mă duceam să duc gunoiul dacă nu aveam măcar ruj”

De asemenea, vedeta TV a povestit că, atunci când era tânără, obișnuia să poarte machiaj aproape zilnic. În spirit de glumă, aceasta a mărturisit că nici măcar gunoiul nu îl ducea dacă nu avea ruj pe buze. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar Gabriela Cristea se gândește de două ori înainte de a se machia, chiar și atunci când are un eveniment.

„Voi vă machiați zilnic sau doar când aveți un motiv bun? Eu, când eram foarte tânără, nu mă duceam să duc gunoiul dacă nu aveam măcar ruj, azi mă gândesc de două ori, chiar dacă ar trebui să merg la un eveniment.”

Gabriela Cristea.
Gabriela Cristea. Foto: Instagram

Gabriela Cristea, despre posibilitatea revenirii în televiziune

În iarna anului 2025, Gabriela Cristea și-a surprins publicul când și-a anunțat retragerea din televiziune. La acel moment, vedeta modera emisiunea Mireasa – Capriciile Iubirii, de la Antena Stars, iar decizia sa a stârnit numeroase reacții din partea telespectatorilor care îi urmăriseră parcursul profesional de-a lungul anilor.

În vara acestui an, prezentatoarea a vorbit însă despre posibilitatea revenirii pe micile ecrane, după ce mai mulți admiratori s-au întrebat când o vor putea revedea într-un nou proiect de televiziune. Gabriela Cristea a mărturisit că a primit mai multe oferte de când a renunțat la această activitate, inclusiv recent, însă niciuna nu a convins-o suficient încât să accepte să se întoarcă.

„De dorită sunt dorită. Am primit oferte în anul ăsta jumătate de când nu mai sunt la TV. Da, am primit și recent, dar nu a fost nimic care să mă facă să spun: gata, mă întorc!”, a declarat Gabriela Cristea pentru Libertatea.

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