 Câți bani a plătit Gabriela Cristea pentru murăturile de toamnă: „Nu știu, e mult, e puțin?”
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Câți bani a plătit Gabriela Cristea pentru murăturile de toamnă: „Nu știu, e mult, e puțin?”

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Gabriela Cristea nu lasă toamna să treacă fără să își pregătească proviziile pentru iarnă. De curând, fosta prezentatoare de televiziune a mers în piață alături de soțul ei, Tavi Clonda, pentru a cumpăra legumele necesare preparării murăturilor. 

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers împreună la cumpărături
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers împreună la cumpărături Foto: Facebook

Vedeta a filmat întregul proces și le-a arătat fanilor ce a pus în sacoșe, dar și câți bani a scos din buzunar pentru cumpărături.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers împreună la cumpărături 

Obișnuită să își surprindă urmăritorii cu rețete și preparate făcute acasă, Gabriela Cristea se pregătește din timp pentru sezonul rece. Murăturile nu lipsesc din cămara vedetei, astfel că aceasta a mers împreună cu Tavi Clonda la cumpărături, de unde au luat castraveți, gogonele, pepeni mici, usturoi, hrean și câteva fructe.

Cei doi au ales să cumpere toate produsele de la aceeași tarabă, iar la final au primit și o reducere din partea vânzătoarei. În timp ce se îndrepta spre mașină, cu un sac plin de legume, Tavi Clonda a făcut o remarcă amuzantă despre preferințele sale în materie de murături.

„Deci, când eram mic, îmi plăceau doar astea tari. Acum îmi plac și astea mai făcute”, a spus Tavi Clonda în timp ce se îndrepta către mașină cu un sac plin de legume. 

„Așa e la murături. Am zis că pun puține”, le-a spus vedeta fanilor săi.

Câți bani a plătit Gabriela Cristea pentru cumpărături

După ce au ales toate produsele necesare, a venit și momentul plății. Inițial, cumpărăturile costau 460 de lei, însă vânzătoarea i-a făcut Gabrielei Cristea o reducere de 10 lei. Astfel, vedeta a plătit în total 450 de lei pentru legumele și celelalte produse cumpărate.

La final, Gabriela Cristea i-a provocat pe urmăritorii săi să își spună părerea despre suma achitată și să decidă dacă prețul a fost unul corect pentru cantitatea de produse cumpărate.

„Nu știu, e mult, e puțin, voi să spuneți”, a spus Gabriela Cristea la finalul cumpărăturilor.

Ce au spus fanii despre cumpărăturile vedetei

Imaginile publicate de Gabriela Cristea au stârnit reacții în secțiunea de comentarii. În timp ce unii urmăritori au considerat că suma plătită este una rezonabilă pentru cantitatea de produse cumpărate, alții au apreciat faptul că vedeta susține micii comercianți și producătorii locali.

„Bravo, să le mâncați sănătoși! Și eu zic, după părerea mea, draga mea Gaby, că la câte ați luat acolo, nu ați dat mult, că mama stă lângă Piața Matache și sunt foarte scumpe produsele.”, a spus un internaut. 

„Bravo, sunteți extraordinari de gospodari, iar Gabriela este deosebită, pregătește/gătește toate felurile de mâncare, prăjituri și murături. Bravo vouă, felicitări!”, a mai adăugat cineva

„Respect pentru faptul că susțineți micii comercianți, producători! Cea mai bună marfă o găsiți la piață și la aprozarele mici!”, a zis altcineva. 

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