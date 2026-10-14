 Gabriela Cristea și Tavi Clonda, investiție pentru viitor! Au demolat casa din Italia: „Să avem din ce să trăim la bătrânețe”
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Gabriela Cristea și Tavi Clonda, investiție pentru viitor! Au demolat casa din Italia: „Să avem din ce să trăim la bătrânețe”

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Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, se pregătesc să înceapă un nou capitol important, de data aceasta în Italia. Cei doi au planuri ambițioase pentru proprietatea pe care o dețin acolo, unde casa veche a fost deja demolată, iar terenul este pregătit pentru construirea unei noi clădiri. Proiectul nu va fi doar un loc în care familia să își petreacă vacanțele, ci și o investiție pe termen lung, care ar putea deveni o sursă de venit pentru viitor.

Gabriela Cristea
Gabriela Cristea Foto: instagram

Prezentatoarea TV a dezvăluit că își dorește să transforme proprietatea într-un boutique-hotel cu șapte sau opt camere, fără să depășească zece spații de cazare. Acestea vor fi oferite spre închiriere, însă planurile nu se opresc aici. Gabriela Cristea și Tavi Clonda își doresc să amenajeze și un spațiu destinat organizării de evenimente, profitând de terenul generos pe care îl au la dispoziție.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda construiesc de la zero în Italia. Ce planuri au pentru proprietate

Demolarea vechii case marchează începutul unei etape importante pentru cei doi soți. Deși proiectul este deja conturat, reconstrucția propriu-zisă depinde de obținerea autorizațiilor necesare. Gabriela Cristea a recunoscut că urmează o perioadă solicitantă și că are emoții în legătură cu investiția.

„S-a demolat casa și s-a făcut terenul ca să se înceapă reconstrucția casei noi. Avem foarte mult de muncă, da. Și sunt așa, cu inima strânsă. Vrem să o facem de la zero și o să facem… O să facem un boutique-hotel cu șapte sau opt camere, până în zece, oricum. Le vom da spre închiriere”, a declarat vedeta pentru CANCAN.ro.

Chiar dacă terenul este pregătit, lucrările nu pot începe până când nu sunt parcurse toate etapele administrative. Înainte de demolare, cei doi au obținut autorizația necesară pentru această operațiune, iar acum trebuie să aștepte constatarea autorităților locale, după care va putea fi depus proiectul pentru autorizația de construire.

Prezentatoarea a explicat că nici bugetul total al investiției nu este stabilit în acest moment. Costurile vor depinde și de forma finală a proiectului, întrucât planurile trebuie să respecte regulile de construire din zona respectivă.

„Referitor la ce sumă vom ajunge cu lucrările casei, încă nu am ajuns la o concluzie. Încă nu ne-am luat autorizația de construire”, a precizat Gabriela Cristea.

Vedeta a explicat că există anumite limite privind dimensiunile clădirii și suprafața care poate fi construită. Chiar dacă proprietatea are un teren foarte mare, familia nu poate decide în mod liber cât de amplă va fi construcția.

„De exemplu, nu avem voie să avem clădirea mai înaltă de 10 metri. Avem un anumit număr de metri pătrați pe care putem să-l construim”, a mai spus aceasta.

Cum va arăta viitoarea proprietate și de ce o consideră o investiție pentru bătrânețe

Gabriela Cristea a oferit detalii și despre aspectul viitoarei clădiri. Proiectul arhitectural este deja realizat, iar vedeta susține că designul a primit reacții foarte bune din partea celor care l-au văzut. Casa va avea elemente inspirate din arhitectura italiană, inclusiv terase cu coloane, iar amplasarea proprietății pe dealuri contribuie la organizarea terenului în mai multe niveluri.

„Proiectul este foarte frumos. Toți oamenii care l-au văzut au zis că este wow, pentru că este o casă superbă, cu niște terase foarte frumoase, în stil italian, din alea cu coloane. Proprietatea este situată pe dealuri și totul e terasat”, a povestit prezentatoarea.

Pe lângă spațiile de cazare, cei doi își doresc ca partea inferioară a terenului, unde au la dispoziție o suprafață generoasă, să fie amenajată pentru organizarea de evenimente. Pentru realizarea proiectului, Gabriela Cristea și Tavi Clonda colaborează cu o firmă de arhitectură și cu un prieten român care deține o firmă de construcții și îi ajută în acest proces.

Investiția are și o miză personală importantă. Cei doi nu intenționează să se mute definitiv în Italia, iar România va rămâne locul în care își vor avea baza. Totuși, proprietatea va continua să fie un loc în care să petreacă timp, mai ales că obișnuiesc să meargă acolo lunar, pentru câteva zile.

„Bine, în primul an probabil că o să stăm doar noi acolo, să ne bucurăm de ea, după ce o să fie gata. Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe. Asta ne dorim, să putem să avem din ce să trăim la bătrânețe. Nu vrem să ne mutăm acolo”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Vedeta a explicat că familia merge frecvent în Italia, chiar dacă programul nu le permite să ajungă acolo în fiecare lună fără excepție. Pe viitor, cei doi iau în calcul să își împartă timpul între România și Italia, însă fără să renunțe la viața pe care o au în țară.

„Dar mergem lunar acolo, cel puțin 3-4 zile. Și probabil că, la un moment dat, o să stăm jumătate pe aici, jumătate pe acolo. Dar nu, nu o să ne mutăm. Adică sediul central o să fie aici, în România”, a mai declarat prezentatoarea.

Până când noua clădire va putea fi ridicată și amenajată, Gabriela Cristea și Tavi Clonda mai au de parcurs etapele birocratice și de stabilit costurile finale. Planul lor este însă conturat: un boutique-hotel cu până la zece camere, un spațiu pentru evenimente și o proprietate care să le ofere atât un loc de relaxare, cât și o posibilă sursă de venit pe termen lung.

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