Andrew Barabancea, despre infarctul suferit la 24 de ani. Fiul Ozanei Barabancea, detalii neștiute: „Am dat totul”

Andrew Barabancea a făcut mărturisiri sincere despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a suferit un infarct la vârsta de doar 24 de ani.

Andrew Barabancea, despre infarctul suferit la 24 de ani Foto: instagram

Fiul Ozanei Barabancea a vorbit deschis despre impactul pe care acest episod l-a avut asupra sa și a explicat că, dincolo de programul încărcat și oboseala acumulată, consideră că și felul său de a fi a contribuit la apariția problemelor de sănătate.

Andrew Barabancea, un stil de viață nesănătos a dus la infarct

Tânărul a ajuns la spital după infarctul care a luat prin surprindere întreaga familie și a fost externat după aproximativ o săptămână. Experiența s-a dovedit a fi un adevărat semnal de alarmă, determinându-l să își reevalueze prioritățile și să acorde mai multă atenție stării sale de sănătate.

Andrew Barabancea a mărturisit că, după acest episod, și-a schimbat stilul de viață și încearcă să gestioneze mai bine stresul de zi cu zi.

„A fost o perioadă destul de dificilă, care mi-a deschis ochii și m-a făcut să-mi dau seama care sunt prioritățile mele. Pot spune că acum sunt mai atent și că am un stil de viață mai sănătos. Am început să fiu mai calm, să nu mă mai stresez din orice lucru și să mă împac cu ideea că «tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele meu». Alături mi-a fost familia, iar asta este cel mai important. Împreună am trecut peste toate”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Fiul artistei este de părere că infarctul a fost provocat de o combinație de factori care s-au acumulat în timp. Munca intensă, nopțile nedormite și stresul constant și-au spus cuvântul.

„Cred că totul a pornit de la extenuare. Îmi place atât de mult ceea ce fac, încât am dat totul, iar stresul și nopțile nedormite și-au spus cuvântul. Să mai menționez că sunt și un bărbat destul de empatic, sensibil și «reușesc» cu brio să mă consum din foarte multe lucruri mărunte”, a explicat el.

Ce îl face fericit pe Andrew Barabancea

În cadrul aceluiași interviu, Andrew Barabancea a vorbit și despre trăsăturile care îl definesc. Acesta se consideră o persoană ambițioasă, perseverentă și sinceră, dar recunoaște că este și foarte exigent, atât cu el însuși, cât și cu cei din jur.

Tânărul a dezvăluit și care este unul dintre cele mai importante lucruri pentru el în prezent. După experiența dificilă prin care a trecut, liniștea a ajuns să fie esențială pentru starea sa de bine.

„Aș spune multe lucruri despre mine. Însă, ca să mă rezum la doar câteva cuvinte, aș spune că sunt: ambițios, perseverent, sincer, exigent și amuzant”, a spus acesta.

Întrebat ce îi aduce cu adevărat fericire, Andrew a răspuns simplu: „Multe lucruri mă fac fericit! Însă, cu adevărat, pot spune că liniștea. Dacă am liniște, am tot!”.

Ozana Barabancea, declarații uluitoare despre cumpănă prin care a trecut fiul ei

Cântăreața a avut o apariție televizată în care a rememorat momentul în care fiul său a făcut infarct. Aceasta se afla alături de el și a reușit să sune rapid după ajutoare. Artista a mai declarat la acel moment că se simțea recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că i-a ascultat rugăciunile.

„Eu și fiul meu trecem printr-o schimbare radicală. (…) Nu l-am întrebat de ce pe Dumnezeu (n.r. de ce a făcut fiul ei infarct). Eu îi spun Lui Dumnezeu mulțumesc că eram de față, și eu am chemat salvarea. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că este viu. Eu personal am sunat de două ori la salvare.”, a spus Ozana Barabancea la Xtra Night Show.