 Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să cadă în plasa escrocilor! Ce dezvăluiri a făcut prezentatoarea TV
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Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să cadă în plasa escrocilor! Ce dezvăluiri a făcut prezentatoarea TV

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Gabriela Cristea se numără printre cele mai cunoscute vedete din România, având o carieră solidă în televiziune. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, aceasta se ocupă de afacerile sale și de podcastul pe care îl realizează. În plan personal, vedeta duce o viață frumoasă alături de soțul ei, Tavi Clonda, și de cele două fiice ale lor, Victoria și Iris.

Gabriela Cristea are o relație apropiată și cu soacra sa, Elena Clonda.
Gabriela Cristea are o relație apropiată și cu soacra sa, Elena Clonda. Foto: Facebook

Gabriela Cristea are o relație apropiată și cu soacra sa, Elena Clonda, despre care vorbește adesea cu multă apreciere. Recent, vedeta a povestit în propriul podcast câteva întâmplări în care mama soțului său a fost la un pas să cadă în plasa unor persoane care încercau să obțină date cu caracter personal de la ea.

Gabriela Cristea, despre momentele în care soacra sa putea deveni victima escrocilor

Soția lui Tavi Clonda a povestit că Elena Clonda a fost abordată în repetate rânduri de persoane care îi solicitau informații personale. Deși Gabriela și Tavi au încercat să o avertizeze să nu răspundă unor astfel de solicitări, femeia a continuat să vorbească cu cei care o contactau, deoarece nu voia să fie nepoliticoasă. La un moment dat, chiar fiul său a fost de față și a intervenit.

„Soacră-mea, o femeie super mișto. O intelectuală, o fostă profesoară. Dar brașoveancă, să spun așa, adică se oprește, vorbește cu toată lumea. Știi că, la un moment dat, au fost țepele astea: te sună de la bancă, îți cere... Noi încercam să îi explicăm. La un moment dat, eram acolo când a sunat-o să îi ceară nu știu ce număr de telefon. Îi spuneam: «Închide telefonul. Nu are dreptul să îți ceară astfel de informații!» Ea zicea: «Dar mi-e rușine, cum să îi spun așa?!»

Cel mai tare s-a enervat bărbată-miu, când ne întorceam de nu știu unde și ea se oprește în fața casei și vine un domn, care îi spune: «Suntem de la nu știu ce magazin, facem un studiu și avem nevoie de adresa dumneavoastră de Internet». Tot felul de date personale. Noi căram bagaje și ea se oprise să îi dea datele cu caracter personal. Evident că bărbată-miu s-a enervat și l-a luat și pe ăla la trei păzește și am încercat să îi explicăm și ei că lucrurile nu mai stau ca pe vremuri”, a declarat Gabriela Cristea în propriul podcast.

Gabriela Cristea se mândrește cu soacra sa

Gabriela Cristea o apreciază foarte mult pe Elena Clonda, pe care o consideră o femeie inteligentă și înțeleaptă. Vedeta a mărturisit că se simte norocoasă să aibă o asemenea soacră și că deschiderea acesteia a ajutat la construirea unei relații frumoase între ele.

„Am avut norocul sau privilegiul, cum vrei tu să-i spui, să am o soacră mișto și super deșteaptă. Vreau să spun că-i mult mai înțeleaptă decât mine, adică... poate și pentru că experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase. Știi cum e, nu știi cum reacționează... Și când am văzut eu că ea e foarte deschisă și foarte mișto…”, a declarat Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.

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