Codin Maticiuc este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România. Acesta are conexiuni peste tot, astfel că a reușit și să-i aducă pe frații Cămătaru într-un documentar regizat de Anghel Damian. Câți bani a primit familia interlopilor pentru film și pentru carte.

Cât a primit familia lui Nuțu Cămătaru pentru documentar. Foto: arhivă

Este deja cunoscut serialul-documentar „Cămătarii”, care a dezvăluit ascensiunea clanului condus de Nuțu și Sile Cămătaru. Cei doi au fost extrem de sinceri, vorbind deschis despre infracțiunile lor și despre cum și-au clădit respectul în lumea interlopă de-a lungul timpului.

Câți bani a primit familia Cămătaru pentru documentar

Codin Maticiuc a răspuns la câteva întrebări în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Afeceristul nu s-a ferit și a vorbit inclusiv de sume, mai ales atunci când a fost întrebat despre câți bani a primit familia Cămătaru pentru documentar și carte.

Vedeta a declarat că, pentru documentar, familia lui Nuțu și Sile Cămătaru a primit 10.000 de euro. A existat un contract în care era menționat faptul că familia Cămătaru primește 50 de euro pe zi de filmare. În ceea ce privește cartea, plata s-a făcut la 1 euro per carte vândută și au fost date peste 50.000 de exemplare.

„Sunt sumele pe care trebuie să le plătim pentru drepturile de imagine. Sume care s-au trecut în contract au fost undeva la 50 de euro pe zi de filmare sau sub, pentru unii”, a declarat Codin Maticiuc în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum s-au comportat interlopii la filmări

Regizorul Anghel Damian a dezvăluit în urmă cu câteva luni despre colaborarea cu Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentar. Acesta susține că a existat înțelegere de ambele părți și s-au comportat civilizat.

„Sunt niște oameni care au înțeles ce înseamnă acest tip de a lucra într-o formă de filmare și au respectat tot ce le-am cerut. Pe de altă parte, vorbim despre niște personalități puternice, unii ar spune chiar înfricoșătoare, dar au făcut tot ce-a ținut de ei pentru ca procesul de lucru să fie chiar normal, firesc, să nu existe lucruri nespuse de la început.

Am încercat să punem totul pe listă de la început, ce vom face, cum vom face, să nu avem mai târziu surprize de orice fel în ceea ce-i privește. Mi s-a adâncit o cunoaștere la nivel psihologic, adică vezi dincolo de titlul dintr-o pagină de ziar, în care oamenii ăștia sunt doar atât. Ca să ajungi la o formă de adevăr! Și cred că înțelegi mai bine din acest serial psihologia criminală. Ei au înțeles că sunt un 'animal' diferit, că nu sunt din lumea aia, că nu mă exprim ca ei. Eu mi-am păstrat felul meu de a comunica, nu am intrat în genul acela de limbaj. Am vorbit respectuos, de ambele părți, chiar foarte civilizat”, a declarat Anghel Damian, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

Nou dosar pentru Nuțu și Sile Cămătaru

Un nou scandal a apărut în jurul fraților Cămătaru în aceste zile. Cei doi au ajuns la DIICOT, după ce s-a descoperit că Nuțu și Sile ar fi amenințat mai mulți maneliști și i-ar fi presat să cânte pentru ei pe gratis sau pentru sume de bani mult mai mici.

În timp ce, potrivit antena3.ro, Florin Salam le-ar fi spus anchetatorilor că a trăit ani de zile în teroare din cauza interlopilor, Tzancă Uraganu a declarat public faptul că, în cazul său, niciodată nu au existat astfel de situații, ba mai mult, el este prieten de familie cu Nuțu și Sile Cămătaru.