La ani de la participarea în sezonul 4 al emisiunii „Insula Iubirii”, Bogdan Ionescu a vorbit deschis despre relația cu Hannelore Ulrich, într-un podcast realizat de Bianca Drăgan. Fostul concurent a rememorat experiența din Thailanda și împăcarea care a urmat după filmări.

Bogdan Ionescu face dezvăluiri despre Hannelore Foto: Captură video/instagram

Cum au ajuns Bogdan Ionescu șu Hannelore să se împace după emisiune

În timpul filmărilor, Hannelore s-a apropiat de ispita Andi, moment care a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor. Chiar dacă între cei doi nu a existat un sărut, Bogdan spune că apropierea emoțională a fost suficientă pentru a-l afecta. După întoarcerea în România, cei doi s-au despărțit pentru aproximativ o lună. Cu toate acestea, relația nu s-a încheiat definitiv.

„M-am mințit că am trecut peste. În realitate nu trecusem peste, pentru că o iubeam. Dacă iubești o persoană, încerci din nou, ai speranță”, a mărturisit el.

Potrivit fostului concurent, Hannelore a făcut numeroase demersuri pentru a-l recuceri, încă din momentul în care se aflau în avionul care îi aducea înapoi în România.

Bogdan a făcut și o serie de declarații surprinzătoare despre perioada petrecută alături de fosta soție. Acesta susține că ajunsese să se îndepărteze de familie, de prieteni și de persoanele apropiate.

În prezent, situația este complet diferită. El a povestit că și-a reconstruit relația cu mama sa și chiar a ridicat două case, una pentru el și una pentru aceasta, situate una lângă cealaltă.

„M-am îndepărtat de părinți, de sora mea și de prieteni. Oamenii din jur îmi spuneau că este ceva în neregulă, dar când ești îndrăgostit nu îi mai asculți”, a explicat Bogdan.

Regretul lui Bogdan Ionescu

Deși în timpul emisiunii spunea răspicat că nunta nu va mai avea loc, după împăcarea cu Hannelore cei doi au decis să meargă mai departe cu planurile și să se căsătorească. Privind în urmă, Bogdan consideră că acea decizie a fost cea mai mare greșeală din viața sa.

„Da, nunta a fost greșeala vieții mele. Puteam pierde banii fără nicio problemă. Nu pentru bani am făcut nunta. Am făcut-o pentru că o iubeam cu adevărat, a explicat acesta.”, a declarat el fără ezitare.

În cadrul podcastului, Bogdan a dezvăluit că inclusiv membri ai echipei „Insula Iubirii” ar fi încercat să-l facă să privească mai atent relația pe care o avea cu Hannelore. Fostul concurent și-a amintit de discuțiile purtate cu Răzvan, unul dintre producătorii sezonului 4.

Potrivit acestuia, producătorul i-ar fi arătat imagini din timpul filmărilor și ar fi încercat să-l determine să analizeze mai lucid situația în care se afla.

„Îmi spunea: «Bogdan, deschide ochii. Ești nebun? Femeia asta are probleme»”, a povestit acesta.

Bogdan susține că discuțiile nu aveau loc doar în fața camerelor de filmat, ci și în afara acestora. La vremea respectivă, spune el, nu era pregătit să accepte ceea ce vedea, însă în timp a realizat că producătorul încerca să îl ajute.

Momentul care a dus la ruptura definitivă

După căsătorie, relația a mai continuat doar câteva luni. Bogdan a povestit că la un moment dat a surprins-o pe Hannelore vorbind la telefon cu un alt bărbat. El susține că a observat comportamentul suspect imediat după ce a ajuns acasă și că ulterior ar fi descoperit inclusiv un bilet de avion cumpărat pentru o deplasare la București.

„Am intrat în casă și vorbea la telefon cu un bărbat. Atunci am realizat ce se întâmplă. Mai târziu am descoperit și un bilet de avion cumpărat pentru București”, a spus acesta.

Bogdan a precizat că bărbatul respectiv nu era o ispită din emisiune, ci o persoană din trecutul fostei sale partenere.

În cadrul podcastului realizat de Bianca Drăgan, Bogdan a făcut și alte declarații despre perioada care a urmat despărțirii de Hannelore. Acesta susține că, la aproximativ un an după divorțul lor emoțional și separarea efectivă, fosta sa soție ar fi început o relație cu unul dintre prietenii săi.

Potrivit lui Bogdan, relația dintre Hannelore și fostul său prieten ar fi început după ce cei doi s-au apropiat într-un cerc comun de cunoștințe și la diverse evenimente la care participau împreună.

„A avut o relație câțiva ani cu cineva care îmi era prieten”, a declarat fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

Mai mult, Bogdan a afirmat că, înainte ca relația lor să înceapă oficial, Hannelore ar fi încercat de mai multe ori să afle informații despre el prin intermediul unor persoane apropiate.

„Încerca să afle unde locuiesc, să vorbească cu mine. Eu numesc asta obsesie”, a spus acesta.

De ce a fost amânat divorțul

Fostul concurent a susținut că actele oficiale de divorț nu au fost semnate imediat după despărțire. Potrivit acestuia, Hannelore l-ar fi contactat pentru finalizarea procedurilor abia după ce noua relație devenise una stabilă.

„A vrut divorțul și m-a chemat la notar să semnăm actele doar când era deja într-o relație cu el, când lucrurile deveniseră oficiale”, a declarat Bogdan.

La distanță de mai mulți ani, Bogdan spune că experiența participării la emisiune a lăsat urme adânci și că după încheierea filmărilor a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Deși recunoaște că a făcut alegeri pe care astăzi le regretă, fostul concurent consideră că întreaga experiență l-a ajutat să se maturizeze și să își reconstruiască viața pe baze diferite.

„Nu uiți niciodată. Rămâne ca o cicatrice. Doar cei care au participat înțeleg prin ce treci după ce se termină totul”, a mărturisit el.

Hannelore și Bogdan au rămas în istoria emisiunii

Relația dintre Hannelore și Bogdan a fost una dintre cele mai urmărite și controversate din istoria „Insula Iubirii”. Cei doi au avut parte și de un moment care a rămas memorabil pentru fanii emisiunii. Potrivit Antena 1, ultimul bonfire al cuplului a intrat în istoria formatului drept cel mai lung bonfire final din acel moment, care a durat 7 ore.

Discuțiile tensionate dintre cei doi au durat ore întregi și au fost marcate de acuzații, explicații și încercări de a înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat în perioada în care au fost separați în emisiune.