Ediția din 25 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite a fost marcată de un schimb de replici între Andrada Georgeti și Chef Orlando Zaharia. Concurenta a ținut să atragă atenția asupra unei expresii folosite de jurat, pe care a considerat-o discutabilă din perspectiva conotației sale. Discuția a stârnit reacții în platou, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Andrada a avut parte și de emoțiile audiției, unde a încercat să-i impresioneze pe chefi cu un preparat care a primit păreri împărțite.

Andrada Georgeti l-a pus la punct pe Chef Orlando Zaharia după o remarcă neașteptată. Foto: Antena 1

Andrada Georgeti, schimb de replici cu Chef Orlando Zaharia. De la ce a pornit discuția

Andrada Georgeti, concurentă pasionată de gastronomie și prietenă apropiată de aproximativ opt ani cu Adrian Teleșpan, a atras atenția încă din momentul în care a ajuns în fața juraților. Aceasta a povestit că urmărea de ceva vreme emisiunea și că participarea la competiție reprezintă o ocazie de a ieși din zona de confort și de a încerca ceva nou.

Cu umorul care o caracterizează, concurenta a explicat și ce a determinat-o să vină în fața chefilor.

„Am venit la Chefi ca să mă mărit și să fac un ban”, a glumit concurenta.

Andrada a dezvăluit și cum a început prietenia cu Adrian Teleșpan. Cei doi s-au cunoscut după ce ea a citit cartea acestuia, iar un prieten comun a făcut legătura între ei. Totodată, concurenta a vorbit despre experiența de a deveni mamă la doar 23 de ani, pe care o consideră una dintre cele mai frumoase întâmplări din viața sa.

Momentul care a generat discuții a apărut în timpul conversației cu jurații, când s-a adus în discuție expresia „home chef”. Andrada Georgeti a intervenit și a explicat că termenul poate avea, în anumite contexte, o interpretare sexistă.

Chef Orlando Zaharia nu a împărtășit aceeași perspectivă și a explicat că, în opinia sa, expresia poate desemna orice femeie care gătește. Discuția a continuat, iar juratul a revenit asupra subiectului pentru a lămuri situația.

Concurenta a ținut să precizeze că nu și-a dorit să transforme observația într-un conflict, ci doar să atragă atenția asupra felului în care anumite cuvinte pot fi interpretate.

„În 2026, abia așteaptă cineva să spui cine știe ce și te trezești peste noapte că ești împotriva... Să nu mă trezesc anti-feministă”, a spus concurenta.

Ce preparat a pregătit Andrada Georgeti la audițiile Chefi la cuțite

Dincolo de discuția cu Chef Orlando Zaharia, Andrada Georgeti a trebuit să demonstreze că are și abilitățile culinare necesare pentru a continua în competiție.

Pentru audiții, concurenta a ales o supă de cartofi cu praz și bacon. Ideea preparatului nu i-a aparținut în totalitate, aceasta recunoscând că s-a consultat și cu prietenii înainte de a decide ce va găti.

Andrada și-a dorit să ofere farfuriei un aspect de fine dining, însă emoțiile și-au spus cuvântul. Concurenta a mărturisit că, în timp ce gătea, gândurile au început să o copleșească, iar concentrarea i-a fost afectată.

„Mintea mea se duce în overthinking, eram în alt film”, a explicat aceasta.

Cum au reacționat chefii după ce au degustat supa concurentei

Preparatul Andradei Georgeti a împărțit opiniile celor patru jurați. Chef Richard Abou Zaki a considerat că supa este prea simplă și că nu aduce suficientă originalitate în farfurie.

O perspectivă diferită a avut Chef Alexandru Sautner, care a apreciat gustul preparatului, însă a observat că acestuia îi lipseau anumite elemente pentru a fi complet.

Nici Chef Orlando Zaharia nu a trecut cu vederea aspectele care mai puteau fi îmbunătățite. Juratul a remarcat că rețeta ar fi avut nevoie de câteva ingrediente sau componente suplimentare, dar a recunoscut că gustul era unul reușit.

În ciuda observațiilor primite, Andrada Georgeti a reușit să obțină cuțitul și să-și continue parcursul în competiția culinară. Astfel, concurenta a bifat o audiție cu emoții, opinii diferite din partea juraților și un schimb de replici care a adus în discuție inclusiv felul în care sunt folosite anumite expresii.