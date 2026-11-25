Ramona Olaru a fost invitata lui Radu Țibulcă în podcastul „Vin de-o poveste”, unde a vorbit deschis despre programul său zilnic extrem de încărcat, noul său rol de actriță, modul în care își împarte timpul pentru distracții, dar și felul în care gestionează expunerea publică.

Ramona Olaru, răspuns surprinzător despre fostul iubit Foto: captură Youtube/Instagram

Ramona Olaru lămurește zvonurile despre cererea în căsătorie

Atunci când discuția a ajuns la fostul ei partener, Steve Ant, asistenta TV a avut o reacție complet detașată și tranșantă, evitând chiar și să îi pronunțe numele, după ce Radu Țibulcă i-a amintit că au format un cuplu și s-au afișat împreună: „Chiar vrei să vorbim despre morți? Persoane inexistente pentru mine, sa fie sănătos, să-i meargă bine! A existat!”, a punctat vedeta.

În cadrul discuției, Ramona Olaru a ținut să clarifice speculațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi pus în scenă o falsă cerere în căsătorie. Vedeta a explicat exact cum s-au desfășurat lucrurile și de unde a pornit confuzia, precizând că totul a avut legătură cu filmarea unui videoclip al artistului.

„Nu a mimat nimeni, așa au preluat ei poze. Pur și simplu s-a prezentat acolo, am filmat un clip de-al lui și a venit cu clipul și a zis că sunt în clip și că suntem împreună”, a explicat Ramona Olaru în podcastul lui Radu Țibulcă.

De ce s-a afișat alături de Steve Ant și cât a durat, de fapt, relația lor

Întrebată de ce a ales să îl prezinte publicului pe fostul său partener, Ramona Olaru a oferit un răspuns ferm, subliniind că este o persoană asumată atunci când are o relație, însă relația dintre ei care a durat doar trei-patru luni a ieșit la iveală în urma fotografiilor făcute de paparazzi, nu pentru că ea ar fi postat din locurile în care ieșeau.

„Nu l-am prezentat, ne-au prins paparazzi în primul rând. Sunt un om care își asumă lucrurile, dacă sunt cu cineva, sunt cu cineva, de ce să te ascund? ... Am fost împreună câteva luni, 3-4. ...Am ieșit și ne-au prins paparazzi, și nici nu postez când ies cu cineva, postez a doua zi sau când ajung acasă, dacă vreau”, a mai mărturisit Ramona Olaru.

sursa Youtube