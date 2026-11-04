 Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptate despre viața amoroasă. Cu cine se întâlnește în prezent asistenta TV: „S-ar putea să ne luăm la revedere”
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Ramona Olaru, dezvăluiri neașteptate despre viața amoroasă. Cu cine se întâlnește în prezent asistenta TV: „S-ar putea să ne luăm la revedere”

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Ramona Olaru este deschisă atunci când vine vorba despre viața sa amoroasă și nu ezită să le povestească fanilor ce se întâmplă în plan sentimental. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că, în prezent, nu este implicată într-o relație, însă se mai întâlnește cu un bărbat cu care a mai vorbit în trecut. 

Cu cine se întâlnește în prezent asistenta TV
Cu cine se întâlnește în prezent asistenta TV Foto: instagram

Vedeta vrea să descopere dacă acesta este omul alături de care ar putea construi o relație de lungă durată.

Ramona Olaru nu are o relație în prezent. Cu cine se întâlnește vedeta

Deși este singură în acest moment, Ramona Olaru nu a închis complet ușa unei posibile povești de dragoste. Vedeta TV a mărturisit că s-a mai întâlnit cu bărbatul despre care a vorbit și în trecut, însă întâlnirile dintre ei sunt destul de rare.

Vedeta preferă să nu se grăbească și să observe dacă bărbatul respectiv are calitățile pe care le caută la un posibil partener. Pentru ea, este important să vadă dacă acesta poate fi prezent în viața sa și dacă există premisele unei relații serioase.

„Sunt foarte bine, sunt singură. Da, m-am mai văzut cu el (n.r. băiatul despre care a vorbit în trecut), dar mă văd foarte rar, pentru că vreau să observ ce poate să-mi ofere bărbatul care va rămâne de tot”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

De ce se întâlnește atât de rar cu bărbatul respectiv

Ramona Olaru a explicat și care este motivul pentru care întâlnirile dintre ei nu sunt atât de dese. Potrivit acesteia, bărbatul are un program încărcat și este nevoit să plece frecvent, însă prezentatoarea TV consideră că, atunci când există interes, timpul poate fi găsit.

Vedeta spune că, indiferent cât de aglomerată îi este agenda, reușește să își facă timp pentru omul de care este interesată. Tocmai de aceea, preferă să nu tragă concluzii pripite și să mai observe o perioadă comportamentul celui cu care se întâlnește.

„Eu nu-l consider că este... Dar nu e din cauza mea că mă văd rar. El... E ocupat, pleacă, vine, pleacă, vine. Eu, deși sunt super ocupată, îmi fac timp. Eu sunt o persoană care își face timp. De aceea zic că nu pot să consider, că nu știi niciodată dacă rămâne. Trebuie să-l observi o perioadă”, a mai spus prezentatoarea TV.

Ramona Olaru ar putea pune punct poveștii de dragoste: „S-ar putea să ne luăm la revedere în curând”

Chiar dacă este dispusă să îi mai acorde o șansă bărbatului, Ramona Olaru nu exclude posibilitatea de a încheia această poveste în perioada următoare. Prezentatoarea TV spune că nu își dorește să îi explice unui bărbat cum ar trebui să se comporte și nici să îi ceară să fie prezent în viața ei.

Mai mult, vedeta consideră că nu este cazul să piardă timpul într-o situație care nu îi oferă ceea ce își dorește. Totuși, Ramona Olaru nu exclude posibilitatea de a cunoaște pe cineva nou, dacă va apărea un bărbat pe care îl consideră potrivit pentru ea.

„Asta zic, s-ar putea să ne luăm la revedere în curând. Dar nu mi-am bătut capul cu aspectul acesta, pentru că, așa cum ți-am spus, am avut foarte multe lucruri importante de făcut. Nu stau să mă gândesc sau să dirijez un bărbat cum să se poarte cu mine și când să fie prezent. Dacă vrea să fie bine, mai are puțin timp.

Știi cum e, de obicei îi dai trei luni unei persoane să vezi cum e și, dacă nu funcționează, te pup, pa-pa, pentru că nu mai avem 20 de ani. Îți blochezi oportunitățile! Exact, exact. Ei, acum, dacă apare cineva care consideră că este foarte bun pentru mine, bineînțeles că vom putea discuta cu omul”, a mai adăugat Ramona Olaru.

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