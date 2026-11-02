 Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!”
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Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!”

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Ramona Olaru și Aris Eram au atras din nou atenția la un eveniment monden, unde au fost întrebați despre relația apropiată pe care o au. Prezențele lor comune la mai multe evenimente au alimentat în ultima perioadă speculațiile despre o posibilă poveste de dragoste, însă cei doi au vorbit deschis despre legătura dintre ei. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a recunoscut că îi oferă colegului său sfaturi în materie de relații și a explicat că discută cu el fără ocolișuri.

Ramona Olaru
Ramona Olaru Foto: Instagram

Ramona Olaru îi dă sfaturi în dragoste lui Aris Eram

Cei doi au fost prezenți recent la un eveniment Viva!, unde un reporter Antena Stars i-a întrebat despre dragoste și despre felul în care se sfătuiesc unul pe celălalt. Ramona Olaru a povestit că vorbește foarte deschis cu Aris și că nu ezită să-i spună ce crede despre alegerile sale sentimentale.

„Eu îi zic lui Aris direct ce am de zis. Tot ce prinde, să nu scape”, a glumit vedeta.

Mai mult, Ramona a dezvăluit că are și un sfat important pentru tânărul său coleg: să nu se grăbească să se îndrăgostească. În opinia ei, Aris are suficient timp să se bucure de experiențele sentimentale și să intre într-o relație atunci când va simți că este momentul potrivit.

„Pentru că e tânăr, să nu se îndrăgostească acum. Mai târziu. Are timp destul”, a spus Ramona.

Întrebată despre starea sentimentală a lui Aris, aceasta a dat de înțeles că el nu trece în prezent printr-o dezamăgire amoroasă și că este foarte bine.

Momentan e bine. N-a căzut în prăpastia aia, nu suferă pentru nimeni. E foarte bine”, a declarat ea, adăugând că experiențele mai puțin fericite în dragoste pot avea și un rol în maturizarea unei persoane: „Te călește să mai și suferi din când în când. Te maturizează”.

„Vorbim ca frații”. Cum explică apropierea dintre ei

Ramona Olaru a ținut să clarifice și natura relației cu Aris Eram, mai ales după ce aparițiile lor împreună au stârnit numeroase comentarii. Vedeta spune că între ei există o relație apropiată de colegialitate și prietenie, iar discuțiile au loc fără rețineri.

Cei doi vorbesc „ca frații”, după cum a explicat Ramona, respingând astfel interpretările potrivit cărora apropierea lor ar ascunde neapărat o poveste de iubire.

Un alt motiv pentru care Aris o însoțește la evenimente este unul cât se poate de practic. Ramona a povestit, la „Super Neatza”, că tânărul se pricepe foarte bine la fotografie și că o ajută să obțină imagini frumoase. Potrivit explicațiilor sale, sora lui l-a învățat să facă fotografii foarte bune, iar ea profită de talentul colegului atunci când participă la evenimente.

Ramona Olaru nu are un iubit oficial

În ceea ce privește propria viață sentimentală, Ramona Olaru a precizat că nu se află în prezent într-o relație oficială. Asta nu înseamnă însă că a renunțat la întâlniri sau că nu cunoaște persoane noi.

Vedeta a explicat că preferă să lase lucrurile să evolueze natural și să nu numească pe cineva „iubit” după doar câteva întâlniri.

„Mă mai văd și eu cu câte un băiat, nu am un iubit oficial. Mă mai văd și eu cu un băiat, nu poți să zici că e iubit. Hai că mă văd, mă întâlnesc, mă cunosc. Îl declar iubit după o perioadă!”, a declarat Ramona pentru SpyNews.

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