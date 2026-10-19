 Ramona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv
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FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv

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Ramona Olaru a făcut o mărturisire sinceră în mediul online, dezvăluind că a ajuns la epuizare psihică după o perioadă extrem de solicitantă. Asistenta TV a povestit că, pentru prima dată, a simțit că pierde controlul asupra activităților sale și a decis să ia o pauză totală de la telefon și de la rețelele sociale.

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Foto: Instagram

Ce a determinat-o să ia această decizie

Ramona Olaru a explicat că este o persoană extrem de organizată, însă în ultima perioadă a simțit că nu mai reușește să gestioneze toate responsabilitățile așa cum și-ar dori. Din acest motiv, a ales să se deconecteze complet și să își acorde timp pentru odihnă.

„Am obosit. Și nu fizic, am obosit în cap atât de rău încât în weekend am luat o pauză de la tot ce înseamnă telefon. L-am închis vineri seara și l-am deschis abia luni dimineață”, a mărturisit vedeta, pe Instagram.

Vedeta a mărturisit că această pauză i-a prins bine și că a ajutat-o să își recapete echilibrul emoțional. Totodată, ea a vorbit despre presiunea generată de fluxul continuu de informații din mediul online și despre impactul pe care acesta îl poate avea asupra stării psihice.

„Am simțit pentru prima dată că pierd controlul. Eu sunt super organizată și super în control cu tot ce am de făcut și am pierdut treaba asta. Pur și simplu n-am mai știut cum să le gestionez”, a mai spus ea.

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Foto: instagram

După câteva zile petrecute departe de telefon, Ramona Olaru a revenit la activitățile sale obișnuite mult mai odihnită. Vedeta a povestit că și-a petrecut mare parte din weekend dormind și recuperând energia pierdută după programul încărcat din ultima perioadă.

Chiar dacă a recunoscut că a avut nevoie de această pauză, Ramona Olaru s-a arătat entuziasmată de proiectele profesionale care urmează, spunând că se simte pregătită pentru perioada aglomerată care o așteaptă.

Noul proiect în televiziune al Ramonei Olaru

Ramona Olaru își extinde activitatea profesională și se alătură unui nou proiect dedicat pasionaților de gastronomie. Vedeta Antena 1 va putea fi urmărită de luni până vineri în emisiunea „Poftă Bună, împreună!”, difuzată pe postul Chefi.ro, lansat recent.

Show-ul va aduce în fața telespectatorilor rețete, sfaturi culinare și invitați speciali, iar Ramona Olaru va face echipă cu chef Cătălin Rizea, Diana Munteanu și chef Radu Darie. Emisiunea va fi difuzată zilnic de la ora 12:30 și promite să îmbine gastronomia cu povești despre sănătate, familie, tradiții, călătorii și stil de viață.

Entuziasmată de noul proiect, Ramona Olaru le-a oferit urmăritorilor săi câteva detalii despre emisiune și i-a invitat să o urmărească începând de luni.

„V-am zis că niciodată, dar niciodată eu nu stau pe loc și pregătesc de fiecare dată altceva senzațional. Acum o să începem o nouă emisiune pe Chefi.ro. În fiecare zi, de la 12:30, o să venim cu «Poftă Bună, împreună!». O să fiu eu, o să fie Rizea, o să fie chef Radu Darie, o să fie Diana și de fiecare dată o să avem invitați de la care o să primim sfaturi și poate chiar noi o să le dăm lor câteva tips-uri de gătit”, a declarat vedeta pe TikTok.

Pe lângă preparatele pregătite în platou, telespectatorii vor avea ocazia să descopere recomandări utile din bucătărie și să urmărească discuții relaxate cu invitați din diverse domenii. Astfel, noua producție își propune să transforme fiecare ediție într-o experiență prietenoasă și accesibilă pentru întreaga familie.

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