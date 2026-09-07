Ramona Olaru e iar îndrăgostită! Ce a atras-o la noul ei iubit: „Are ce-i trebuie!”

Ramona Olaru a atras toate privirile la avanpremiera Insula Iubirii, unde a apărut complet nemachiată, într-o formă foarte apreciată de cei prezenți. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani nu s-a remarcat doar prin look-ul natural, ci și prin declarațiile surprinzătoare despre viața ei amoroasă.

Ramona Olaru iubește din nou Foto: arhivă

Cine este noul bărbat din viața vedetei

În premieră, Ramona Olaru a confirmat că iubește din nou. Fără să ofere nume sau detalii concrete, vedeta a dezvăluit că relația este la început, iar bărbatul care i-a atras atenția este român, dar nu locuiește în România. Cei doi se întâlnesc în afara țării, iar Ramona a lăsat să se înțeleagă că acesta are un stil de viață care îi permite gesturi spectaculoase, precum invitații spontane la cină în altă țară.

„Mă văd cu cineva. Are, are ce-i trebuie! Nu mai este aici, în oraș. Mă duc în altă țară în oraș cu el, dacă vreau. Mă duce la cină în altă țară. E și român, dar nu locuiește în România. Nu îmi caut eu bilet, se ocupă el să vadă dacă am avion”, a spus Ramona, explicând că relația este încă foarte proaspătă și că nu pune presiune pe evoluția ei.

Vedeta a vorbit și despre ce a atras-o la bărbatul misterios. Potrivit declarațiilor sale pentru SpyNews, combinația de curaj, tupeu și o ușoară aroganță a fost exact ceea ce a cucerit-o. Ramona a subliniat că dincolo de atitudinea „de cartier”, bărbatul este un om „bazat”, lucru pe care îl apreciază.

„Curaj, tupeu, aroganță. Tupeul ăla ușor spre nesimțit, dar gen… să știu că dedesubt este vorba despre un om bazat. Ăla care ne place nouă, de cartier… treacă-meargă”, a completat ea.

Ramona Olaru, într-o ipostază rară în fața fanilor

Asistenta de la Neatza se afișează mereu cu zâmbetul pe buze. Este toată ziua pe drumuri, reușind să îndeplinească toate obiectivele de zi cu zi. Aceasta se împarte între platoul de la Antena 1 și proiecte personale, dar își lasă timp și pentru vacanțe de lux.

Cu toate acestea, Ramona Olaru recunoaște că nu îi este ușor, iar atitudinea pe care toată lumea o vede este rezultatul lecțiilor învățate odată cu trecerea anilor. Cu toate acestea, recunoaște că uneori devine obositor. De menționat este că aceasta urmează în prezent un curs de actorie, iar acesta a fost prilejul perfect pentru a crea un monolog ce o descrie perfect, potrivit spuselor ei.

„Toată forța asta vine dintr-un mare: «Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni». Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot... Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren”, a transmis Ramona Olaru, pe rețelele sociale.

Cum descria vedeta partenerul ideal

Ramona Olaru le-a mărturisit recent urmăritorilor săi că și-ar dori să găsească o persoană care să-i fie alături. În același timp, ar trebui să nu-i pună „stop” și să o lase să fie ea, fără bariere.

„Am nevoie de cineva care să fie, am nevoie de cineva care să mă țină, dar să nu mă țină strâns. Am nevoie de cineva care să nu se simtă inferior doar pentru că am vorbele la mine și pentru că spun de fiecare dată ce gândesc (...) Aș vrea măcar o dată în viață să nu mai fiu în control, să nu mai negociez iubirea”, a mai explicat Ramona Olaru.